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25歲女開CRV撞勞斯萊斯！初估維修費250萬　網驚：賠到脫褲

▲▼CRV撞上勞斯萊斯鬼魅。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼國產車CRV撞上勞斯萊斯鬼魅。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區發生最貴車禍！37歲外國籍安小姐，今天下午3時許，駕駛一輛新車要價2千多萬勞斯萊斯車款「鬼魅」，行經淡水區淡金路一段時，被一輛國產車從後方撞上，國產車CRV左前車頭破了大洞，勞斯萊斯則是右後車身破損，初估維修費高達250萬。整起事件被PO上網，網友紛紛留言「賠到脫褲」。

據了解，25歲張姓女駕駛，今天下午3時許，駕駛CRV休旅車行經淡水區淡金路一段時，從後方撞上正停等紅燈、由外國籍37歲安姓女子駕駛的勞斯萊斯「鬼魅」。

車禍造成CRV休旅車左前車頭受損，破了大洞，勞斯萊斯則是右後車燈部分破損，所幸雙方都沒有受傷。雙方駕駛經酒測，酒測值為0，據悉，勞斯萊斯目前初估維修費高達250萬元，全案依交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

▲▼CRV撞上勞斯萊斯鬼魅。（圖／記者戴上容翻攝）

車禍事件發生後，被路過民眾拍下PO上臉書細說淡水，並寫上「新北市淡水區濱海路一段#最貴的車禍...#請其他用路人小心駕駛~」，網友們紛紛在下方留言「哇！！！勞斯萊斯，這賠也太慘了」、「賠到發瘋了」、「賠到脫褲」等。

勞斯萊斯2020年在台發表全新Ghost，標軸版1935萬，搭配164萬元的台灣專屬套件，車價為20,990,000 元；Ghost 長軸版2158萬元，若搭配台灣專屬套件235萬元，要價則高達2393萬元。

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