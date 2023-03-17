藍營小雞開砲選策會名單　游淑慧嘆：被逼的！該講話的人不講

▲台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨15日公布中央選戰策略會報名單，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，引發不少藍營內部人士不滿，新北市長侯友宜更重批「黑金復辟」。對此，台北市議員游淑慧17日表示，或許有人認為他們不該講話，應該透過內部反應，但她認為，「該講話的人不講，才會讓不該講話的人被逼得要講。」

游淑慧今日透過臉書發文表示，是什麼原因讓藍營有意投入初選的小雞們，膽敢在此時批判黨中央這些遊戲規矩制定者和掌握者？誰不想當討上位者歡心的乖乖牌？誰不想要有上位者支持多一點支持加分？但如果因一時膽怯，造成2024大選無法彌補的破口，那才會對不起支持者。

游淑慧指出，選策會名單從黨中央制定、提出到中常會通過，經歷主席、祕書長和副祕書長及中常委們，當中有許多高層核心都是打過選戰的，應該了解民意的走向，但為什麼沒人覺得名單有問題？為什麼沒人敢提出內部質疑？直到名單通過後引起反彈，逼得基層要發出諍言？不僅如此，黨中央還企圖以團結之名來綁架大家，來堵住悠悠之口。

游淑慧表示，這件事與2020年黨中央提出不分區立委名單初稿時狀況相仿，有人知道這份初稿會重挫選情，但卻放任黨內核心幹部提出，且最高決策機構「中常會」也無異議，選情最受影響的立委候選人看似只能吞下去。反倒是最不相關的她與時任北市議員羅智強、時任北市議員徐弘庭，跑到黨中央前面靜坐，並被時任黨主席的吳敦義質問「夠了吧。」

「國民黨的決策跟民主機制到底出了什麼樣的問題？黨的決策群內沒有防呆機制嗎？沒有敢說話的人嗎？也太一言堂和殭屍模式。」游淑慧痛批，長期在市政府服務的她，很難想像瞎呆的決策可以一路暢通地提出，或許有人認為他們不該講話，應該透過內部反應，但她認為，該講話的人不講，才會讓不該講話的人被逼得要講。游淑慧也強調，一個民主的政黨、一個希望向上提升的政黨，團結應該是建立在傾聽而非噤聲。