僅2喪家！鹿草殯儀館竟還燒錯屍　家屬氣炸：10活人顧不了1死人？

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義縣鹿草殯儀館日前有葬儀社業者誤領往生者遺體，送往火化，導致遺族只能以骨灰罈進行告別式，目前家屬已向警方報案提告葬儀社毀損屍體。此外，家屬也出面受訪表示，發生這種錯誤太離譜，「10多個活人，顧不了一個死人」，要求鹿草鄉公所或是葬儀社人員要有一方出來給個交代。

▲嘉義縣鹿草鄉殯儀館驚傳領錯屍、燒錯遺體，喪家氣炸。（圖／記者翁伊森翻攝）

據悉，葬儀社業者準備領取6號冰櫃的陳姓死者遺體時，誤領成3號冰櫃的林姓死者遺體，接著送往火化成骨灰。

直到3月12日，陳姓喪家辦完告別式後，殯儀館人員清洗本應清空的6號冰櫃時，卻發現裡面裝有遺體，緊急聯繫館長與鄉長，陳姓喪家得知後拜錯人，趕緊領回遺體火化；而13日原要進行告別式的林姓死者，因此也不能參與撿骨裝罈的儀式，只能以已經裝好的骨灰罈進行，事後親屬也氣得報警提告。

▲喪家憤怒表示，「 怎麼會10多個活人，無法顧一個死人」。 （圖／記者翁伊森翻攝）



家屬事後出面受訪，林姓死者的老母親難過表示，當親友告知她此事時，她還不敢相信，「怎麼會10多個活人，無法顧一個死人」。

另外，林姓死者弟弟則表示，整個殯儀館6個冰櫃，其中2個沒在用，剩下4個冰櫃，且當時也就2個喪家而已，卻還有辦法搞錯，實在是很誇張，而鄉公所跟葬儀社人員有來道歉，但是他們真的無法接受這種事。他提到，哥哥後事的所有儀式都有看時間看日子的，未來要是因為此事影響到家裡，那誰要負責，「這種無形的影響，誰能負責？」

林姓死者弟弟憤怒表示，還有很多親戚也因為這樣的錯誤，無法見到哥哥最後一面，親戚也都非常憤怒，因此要求鄉公所或是葬儀社人員，必須要有一方出面給個交代。

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