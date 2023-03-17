通緝犯帶「紅蜥蜴」北漂350km　落網求警「救牠」暖心結局曝

記者戴上容／新北報導

高雄市47歲陳姓男子因涉詐欺被通緝，日前他帶一隻名字「美美」外觀紅色的鬃獅蜥，到新北市淡水區打工，本周三（15日）他將建商廣告看板違規放在人行道被警盤查，意外發現他的通緝身分，陳男憂愁的向警方說，他的鬃獅蜥「美美」沒人照顧，警方好心聯繫他友人帶回照顧，訊依詐欺通緝將陳男解送歸案。

▲▼ 通緝犯手捧「紅蜥蜴」一路北漂！求警救牠 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，陳姓男子因犯下詐欺案件未到庭應訊，遭高雄地檢署發布通緝，為躲避警方查緝，他帶著一隻鬃獅蜥「美美」一路從高雄北漂到新北市淡水打零工維生，沒地方居住的他，只能在公園、車站席地而睡。

本周三（15日），他在新北市淡水區後州路人行道，違規擺放建商廣告看板打工，警巡邏經過趨前盤查，發現陳是詐欺通緝犯，要將帶他回派出所偵詢。

陳男在知道自己恐入監服刑3個月時，擔心「美美」沒人照顧，將手中緊抓著1個塑膠袋打開，向警說「裡面有1隻，與我相依為命的鬃獅蜥，擔心牠沒人照顧」。警方見狀不忍，協助連繫他的友人帶回安置照顧。

警察一聽先安撫他情緒，隨後協助連繫陳男友人到派出所，將蜥蜴交給友人帶回照顧，陳男這才放心偵詢，警偵詢後依詐欺通緝，將陳男解送歸案。

鬃獅蜥又稱中部鬃獅蜥，是飛蜥科的一個日行物種，主要分布於澳大利亞東半部，全長約40公分，最大可達到49公分。通過鼓脹顎須的方式虛張聲勢。食物以昆蟲和植物為主。

淡水警分局表示，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。