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礁溪吳沙村長蕭聰池送蛋給學校　幫村民代購還吸收運送費+破蛋

▲▼宜蘭礁溪吳沙村長蕭聰池送學校蛋，最近較少吃到蛋的四城國小幼兒園小朋友，歡欣大口吃蛋。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）
▲▼宜蘭礁溪吳沙村長蕭聰池送學校蛋，最近較少吃到蛋的四城國小幼兒園小朋友，歡心大口吃蛋。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

最近蛋蛋吃緊，宜蘭吳沙村長蕭聰池卻想辦法去找蛋，免費給四城國小學生們「加蛋」，他還替村民代購，方便村民不用四處找蛋買，但卻得自行吸收運費及破蛋的風險，村民都說村長真是佛心來了。

宜蘭吳沙村長蕭聰池，因最近有村民向他反應，最近常常買不到蛋，小朋友在學校，也比較少有機會吃到蛋。他因剛好有好朋友是雞蛋的大盤商，就幫村民代購蛋，17日到村辦公室取蛋的村民都很開心，因為在外面都買不到蛋，他們覺得村長的服務很棒。

蕭聰池說，他在村裡面發起代購的服務，以成本價幫村民代購。不過大盤商目前沒有送雞蛋到宜蘭，所以運送的費用跟運送過程中破蛋的風險，都是由他來吸收。村民要他代購蛋，可以透過村民的LINE群組或到村長辦公室來訂購。取貨的時間是每週1跟每週5。

而17日他另外也載回來，成本價1斤78元的5箱100斤雞蛋，是先給四城國小，幫小朋友加菜。四城國小主任黃淑芬表示，因為最近缺蛋的情形，平常學校的營養午餐大概會少1到2次以蛋入菜的機會。學校很感謝村長蕭聰池幫忙加菜。今天中午收到雞蛋馬上幫幼兒園的小朋友家菜一人一顆荷包蛋，小朋友也吃得很開心 。

▲▼宜蘭礁溪吳沙村長蕭聰池送學校蛋，最近較少吃到蛋的四城國小幼兒園小朋友，歡欣大口吃蛋。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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