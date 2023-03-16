美膚課自調美白劑抹手背　上完體育課變黑發炎！6生崩潰告老師

▲宜蘭6高職生手背抹老師教的自調美白「白芷調劑」，曬陽光塗抹處變黑，告老師傷害過失。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一職校3年某班學生，美膚課上練習調製含白芷的美白調劑，並塗抹在手背上，接著上體育課，大陽光下，11名學生塗抹處的手背，不但發紅、發癢、刺痛，還有皮膚炎和黑色素沉澱、即皮膚變黑等負作用，6名崩潰學生，告老師過失傷害罪。宜檢方認為，用保養品後不可曝曬陽光，1、2年級技職課程早有教，且老師不知情接著就是體育課的情況下，難認老師有過失，處分不起訴。

不起訴書指出，2021年5月間，某職校女老師在上午8時至10時的3年級中藥護膚體驗課程，教以白芷及蛋白攪和調配的美白劑，請學生均勻塗抹在手背上，敷用10分鐘後再沖洗，當晚有11名學生出現接觸性皮膚炎、日光性皮膚炎、發炎後黑色素沉著皮膚變黑等負作用。其中，崩潰的6名學生，是提告老師過失傷害罪。

檢方偵查時，有30年美膚教學經驗女老師辯稱，當時教授「白芷加蛋白」的白芷調劑，具護膚、美白效果，但有感光性，塗抹後不能曬太陽，會讓皮膚變黑，她並不知道學生下一節就要上體育課，而塗抹保養品後不能曬太陽，是養成教育的一環，1、2年級都有教，提告的是3年級學生，應該都知曉。

體育老師也說，校方僅提供科任老師每週授課表，不會提供各班級課表，學生沒有提到，上一堂課是護膚體驗課程。

檢方認為，提告學生級，除了3年級上學期以外，其他學期均安排美膚、美顏課程，應具備使用保養品後不可曝曬陽光等基本常識，美膚課程老師不知情下一堂為體育課的情況下，尚難期待她能預知學生將立即受到長時間曝曬，而事先提醒學生；依罪疑惟輕法理，難認老師有應注意、能注意而不注意的過失責任，因此處不起訴處分。