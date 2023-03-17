主動脈剝離難察覺徵兆生死一瞬間　醫籲三高等危險族群應注意

▲南投醫院特聘亞大醫院心臟外科主任劉殷佐開設門診，籲危險族群應注意主動脈剝離。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市50歲江姓民眾有高血壓病史，15日凌晨被胸部劇痛及左邊頸部撕裂痛感驚醒，且疼痛不斷延燒到腹部、腰部及大腿，家人發現後緊急送醫，患者到院時已出現意識改變；急診醫師迅速診斷出是胸主動脈剝離造成，經搶救後順利穩定生命徵象，並轉往醫學中心接續治療。

根據衛福部資料指出，主動脈瘤破裂引發主動脈剝離的機會大，主因血液衝破血管內膜，流竄到血管外層與內膜中間形成一個假腔，造成全身血液供應問題、器官缺氧壞死，致死率極高；而高血壓的併發症不但容易造成腦血管破裂、腦出血，引發心肌梗塞，更有9成的主動脈剝離都是高血壓引起。

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衛福部南投醫院院長洪弘昌表示，緊急且積極的治療，是搶救急性主動脈剝離患者生命的唯一方式，據統計若發生後不處理，48小時內死亡率將高達50%，其死亡率以每小時約1%的速率增加，因此診斷及治療就如同和時間賽跑一般。

洪弘昌指出，由於主動脈剝離都是突然發生，不易發現前兆，提醒民眾平時應注意生活作息和身體的保養，戒菸、體重管理、規律運動，有高血壓等慢性疾病之患者需每日量測數值，定期回診並規律服用藥物，保持血管的彈性、穩定血壓，一旦有身體不適千萬不要逞強，應盡速就醫。

南投醫院表示，目前積極規劃完善的心臟科醫療團隊，已設有心臟血管外科，後續將引進相關設施設備；除醫師莊鑫雧，也特聘亞大醫院心臟外科主任劉殷佐及主治醫師黃俊晟來院開設心臟血管外科門診，守護縣民健康。