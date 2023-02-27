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做好體重及血壓管理避免三高　有效降低主動脈剝離威脅

▲▼ 多數三高是吃出來的 嘉榮提醒做好體重及血壓管理有效降低「主動脈剝離」威脅 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉榮提醒做好體重及血壓管理有效降低「主動脈剝離」威脅 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「請醫師一定要救我的先生，他是家中唯一的經濟支柱，還有年幼的孩子等他回家..」急診室的家屬心急如焚，臺中榮總嘉義分院心臟血管外科主治醫師林伯翰說到，這位患有三高（高血壓、高血脂、糖尿病）、體重高達130公斤的男性病患阿明，因急性甲型主動脈剝離需緊急手術，但阿明體重超標有呼吸中止症，需戴正壓呼吸器，增加急救及開刀風險，所幸在緊急手術將受損的升主動脈置換成人工血管後，順利將阿明從死神手中搶救回來，復健約2週後，回復情況良好已出院休養。

▲▼ 多數三高是吃出來的 嘉榮提醒做好體重及血壓管理有效降低「主動脈剝離」威脅 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉榮心臟血管外科主治醫師林伯翰說明，像案例中的阿明這麼幸運的主動脈剝離患者為數不多，半數的人碰上可能再也回不了家，主動脈剝離(Aortic dissection)好發年齡在40到70歲間，是極致命的心血管疾病，48小時內死亡率高達50%，死亡率以每小時約1%的速率增加，曾在寒流來襲時，有一位34歲極度肥胖的男性病患也發生主動脈剝離，在睡夢中感覺胸背部一陣尖銳的撕裂感，從前胸痛到後背，但送至急診室前就已呼吸衰竭。

值得注意的是，許多主動脈剝離案例，患者都有體重超標的情況，肥胖會造成高血壓、高血脂及高血糖，連帶造成血管慢性發炎或形成粥狀斑塊硬化，有高機率導致主動脈血管破裂，使血液跑到主動脈中、外層間，血流將主動脈撕裂剝離形成「假腔」，全身出現缺血、缺氧、昏迷及休克的「主動脈剝離」。

▲▼ 多數三高是吃出來的 嘉榮提醒做好體重及血壓管理有效降低「主動脈剝離」威脅 。（圖／嘉義市政府提供）

林伯翰指出，儘管臨床發現「肥胖」與主動脈剝離有一定相關性，但根據衛福部最新出爐的健康促進統計年報，台灣肥胖人口逐年上升，35歲以上肥胖比率達到52.5%，40至64歲人口肥胖及高血壓比例近3成，65歲以上肥胖及高血壓比例更飆破6成，顯示國人肥胖問題嚴重，令人憂心心血管致病率會連帶提升，而高血壓恰好為主動脈剝離症最主要的風險因子，因此呼籲國人預防心血管疾病，應該要追溯源頭，執行體重管理，避免三高才是根本解決之道。

▲▼ 多數三高是吃出來的 嘉榮提醒做好體重及血壓管理有效降低「主動脈剝離」威脅 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉榮心臟外科林伯翰醫師說到，「多數三高都是吃出來的」，國人飲食應盡量避開高升糖飲食及精緻澱粉，多吃原型食物並盡可能減少調味，避免不當飲食引起肥胖，才能免於使心血管因長期發炎、血管內皮受損，產生血管斑塊、心肌梗塞或主動脈剝離。此外，可以透過定時監測血壓、遠離菸酒、保持規律運動、避免熬夜等方式，預防令人聞之色變的主動脈剝離症。如果本身有體重控制或心血管相關病史，應前往醫院看診，配合醫師及衛教師的建議規律治療。林醫師貼心提醒，最近氣溫乍暖還寒，民眾也要注意身體保暖，避免體感溫度劇烈變化，也是能夠保護好心臟，讓自己與家人平安度過每個寒流。

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