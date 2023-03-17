台南Josh搭機巧遇「台21歲經典國手」　網嚇壞：生涯重大危機

▲鄭宗哲（左圖左、右圖）在本屆經典賽表現亮眼，16日與「反指標國師」台南Josh（左圖右）同班機，讓球迷很緊張。（翻攝自台南Josh臉書、悍創提供）

圖文／鏡週刊

台灣在本屆經典賽預賽遭到淘汰，不過打出精采好球讓球迷相當感動，也讓大家注意到幾名旅外好手，其中目前效力於美國職棒匹茲堡海盜小聯盟體系的內野手鄭宗哲，在16日返回美國訓練，卻與棒球界「反指標國師」台南Josh同班機，2人合照曝光讓球迷直呼要台南Josh放過他，「他~只~是~個~孩~子~啊！！！」

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年僅21歲的鄭宗哲在本屆經典賽擔任開路先鋒，合計4場出賽，打擊三圍 .333/ .412/ .467，攻擊指數OPS .879，守備也相當穩健，讓球迷眼睛為之一亮。16日他在IG發文，透露要回美國繼續奮鬥了，隨後在限時動態發布與「反指標國師」台南Josh的合照，表示「第一次有人找我拍照，會讓我感到害怕的」。

而台南Josh也在臉書發出同張合照，「超級巧合的同一班飛機！祝福的話就不說了拜託了，你不升上去的話我會變千古罪人」。貼文讓球迷嚇壞，直呼要台南Josh放過他，「他~只~是~個~孩~子~啊！！！」「我覺得還是先道歉比較好」、「人家才21歲前途一片光明的欸~」、「台灣的神秘力量到美國是否還有作用呢…讓我們看下去」、「他還這麼年輕，為什麼連他也不放過…」「棒球生涯最重大危機」。

事實上，經營棒球YouTube頻道的台南Josh是著名的「反指標」，被他看好、稱讚的球員，有大機率會受傷或是陷入低潮，而被觀眾稱為「國師」。本屆經典賽前他稱「我也不覺得多了一個張育成，這次經典賽中華隊就能打贏」，但張育成確實在本屆經典賽中打下多支關鍵安打，幫助中華隊取勝，最後更奪得A組MVP，最近的一個案例則是他在義大利與台灣之戰前，稱「義大利要輸球更難啊」，最終台灣取得勝利。

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