少女坐雲霄飛車衝天90公尺　翻白眼吐舌如中邪！多次昏迷嚇壞好友

▲莉莉和艾拉挑戰乘坐超快速又刺激的雲霄飛車。（圖／翻攝自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

澳洲兩名少女莉莉（Lily）和艾拉（Ella）本月初到黃金海岸衝浪者天堂（Surfer's Paradise）玩耍，兩人更挑戰高速雲霄飛車，但艾拉在享受刺激的過程中，一度出現詭異狀態， 包括多次翻白眼吐舌並陷入昏迷，讓莉莉相當震驚。

據英國《每日郵報》報導，莉莉和艾拉一起去挑戰乘坐這個超快速又刺激的雲霄飛車，正當飛車直接衝上90公尺高空後，艾拉竟然立刻出現詭異狀態。從監視器畫面可見，艾拉瞬間翻白眼、吐舌，整個人宛如中邪，隨後艾拉陷入昏迷，身體任由座位撞擊。

莉莉衝上高空後，顯得相當興奮並大叫，但她一轉頭，卻發現此時的艾拉變得不正常，不斷向地面大喊：「她昏過去了！」過不久艾拉突然又恢復意識，開始尖叫兩聲，這時才讓莉莉鬆了一口氣並出現笑容。不過，下一秒艾拉又再度失去意識，身體任由機器「擺布」，莉莉也不斷查看艾拉的狀況。隨後艾拉又醒過來，莉莉不斷安慰她，直呼「快要結束了」，然後莉莉再度向地面人員大喊：「她昏過去了。」希望艾拉落地後有人能給予協助。

這段影片之後被莉莉上傳網路分享，並引發許多網友關注。就有網友說，雖然這段影片讓人不禁笑出來，但也語重心長地說：「這真的很危險，差一點可能就沒命。」另外還有網友直呼：「為什麼要去挑戰這種危險遊樂設施？」、「不要小看這種在高空中的『摔來摔去』，很有可能造成身體永久性損傷。」



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