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42秒片打臉普丁！美無人機二度被澆燃油　白宮斥俄「完全在撒謊」

記者張寧倢／編譯

美軍MQ-9死神無人偵察機14日與俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰機擦撞後墜入黑海，美方公布42秒事發影片，拍到了俄國戰機兩度傾倒燃油與撞擊瞬間。然而，俄軍先前卻堅稱「沒有相撞」，是無人機自行失控墜海。白宮16日指責，影片表明俄羅斯「完全是在說謊」。

▲▼美國歐洲司令部發布最新影像指出，兩架俄軍蘇愷-27（Su-27）3月14日不安全和不專業地攔截美軍無人偵察機MQ-9。（圖／翻攝推特@US_EUCOM）

▲美軍「歐洲司令部」（European Command）發布影像顯示，兩架俄軍蘇愷-27戰機14日攔截美軍MQ-9無人偵察機時發生擦撞。（圖／翻攝推特@US_EUCOM）

根據「華盛頓郵報」報導，美軍官員本周表示，兩架俄羅斯蘇愷-27戰機向未攜帶武器的MQ-9無人機傾倒燃料，其中一架更從後方撞擊了無人機螺旋槳，而當時無人機在克里米亞西南方約50英里處的國際空域合法飛行，遠遠超出了海岸延伸12英里的領海領空。

不過，莫斯科堅稱是美軍無人機闖入克里米亞禁區。俄羅斯國防部聲明提到，當下發現無人機後緊急出動2架戰機攔截，但否認相撞，宣稱是「死神」發生「劇烈機動動作」，進入「失控飛行」而墜海。如今，美軍公布了42秒事發影片，兩度拍到俄軍戰機一邊傾倒燃油、一邊飛越MQ-9無人機，且確實發生擦撞。

白宮發言人柯比（John Kirby）16日指責，影片「顯然」支持了美方先前對此事的描述，俄羅斯就黑海的挑釁行為「完全是在撒謊」，美國一直是透明的。但他也表示，看完影片後仍然無法確定這次衝突是否屬於故意，美國不尋求與俄方發生衝突，但「我們確實需要繼續支持烏克蘭」。

▲美國MQ-9「死神」無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國MQ-9「死神」無人機。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，Telegram上一名親克里姆林宮的帳號發文承認，影片表明了美軍無人機被澆上噴氣機燃油，導致一片螺旋槳葉片變型，螺旋槳持續受損。「華郵」認為，這篇發文似乎是在暗示，影片公布後俄國政府可能會改變說詞。

美俄雙方接連宣布將打撈墜海的MQ-9無人機殘骸，據美方估計可能沉入水下4000至5000英尺（約1220到1520公尺），即使在理想情況下，這種深度也會對打撈作業造成挑戰。

►墜毀前最後一幕！美軍公布MQ-9無人機影片　俄戰機傾倒燃油太驚險

►美軍MQ-9死神無人機超威　曾擊殺伊朗「第二號人物」

►美俄防長罕見通話　奧斯汀：美將繼續在國際法允許範圍飛行

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