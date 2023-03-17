一家4人相繼死亡！命理師「爺奶帶走的」警告 ：3種下葬方式別用

▲命理師透漏3種下葬方式應注意。（示意圖／記者周宸亘攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

知名命理師江柏樂透露，他竹北的某位客戶，家中接連有家人過世的悲劇，目前已累積4人，於是請他協助處理，他了解後才發現，這4人「全部都是被爺爺奶奶帶走的」，原因竟出自於錯誤的下葬方式。

江柏樂在臉書粉專「 江柏樂風水好好玩 」中發文指出，他竹北的一名客戶，家中爸爸、姊姊、大伯以及大伯的兒子都接連過世了。他調出除戶閱覽發現，有位過世的男祖先，是客戶的叔公，在小時候即過世，此外還有姑婆、姑姑及大姐。江柏樂原本以為這些人是叔公帶走的，結果卻發現「全部都是被爺爺奶奶帶走的！」

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江柏樂直言，當初爺爺當初選樹葬、奶奶選海葬，結果兩個都受不了，使得子孫相繼死亡，幸好客戶有發現不對勁，請他幫處理後，竟「連續擲出至少18個聖杯」。

江柏樂表示，「千萬不要選海葬和樹葬、花葬，絕對不行！不是祖先想怎麼葬，就真的能讓祖先解脫。」他解釋，因若選海葬，會變成水鬼；若選樹葬，則樹根盤身，後代子孫不平安，不得不慎！

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