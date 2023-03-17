為「黑金」聯絡朱立倫　侯友宜親揭通話內容：主席有智慧去處理

▲侯友宜出席三重分局交通分隊及公有拖吊場共構工程動土典禮。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨選策會爭議名單事件持續延燒，新北市長侯友宜昨天甚至罕見在臉書開砲，強調「拒絕黑金在任何政黨出現」。侯今（17）日受訪時證實，面對黑金議題，他昨日有與黨主席朱立倫通過電話，「我們兩個都有一致性的想法，面對黑金絕對不可復辟」，至於做後朱是否有採納侯意見？侯回應，「主席一定有智慧、有能力去處理的」。

國民黨中常會日前通過「中央選戰策略會報」，立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人入列選策會成員，引發爭議，侯友宜在臉書表達反對，他提到，「任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路！」。

侯友宜今出席三重分局交通分隊及公有拖吊場共構工程動土典禮時，接受媒體提問，昨日針對選策會黑金議題，是否有與朱立倫通電話？侯友宜證實，昨天他確實有跟朱主席通過電話，兩人面對黑金議題，都有意見溝通，兩人都有一致性的想法，面對黑金絕對不可復辟。

侯友宜說，主席也做了很多智慧上的處理，相信面對黑金爭議，他們會共同攜手解決。媒體追問，朱立倫是否未採納意見？侯回應，「主席一定有智慧、有能力去處理的」。

