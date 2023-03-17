傅崐萁喊話「一起承擔」　侯友宜：該說的會說、該做的會做

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記者崔至雲／新北報導

國民黨中常會通過「中央選戰策略會報」，立委傅崐萁、前台南市議長李全教等人入列選策會成員，引發爭議，新北市長侯友宜也在臉書表達反對，籲黨要「戒之、慎之」。傅崐萁則喊話侯友宜「一起承擔」，並嗆若覺得名單不妥，「請你接管選策會」做操盤。對此，侯友宜今（17日）受訪時表示，面對所有事情，他該說的話會說、該做的事都會做。

▲侯友宜出席三重分局交通分隊及公有拖吊場共構工程動土典禮 。（圖／記者崔至雲攝）



國民黨中央選戰策略會報名單納曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，讓侯友宜在臉書表達反對。傅崐萁今受訪直指，侯友宜身為國民黨2024最強母雞，應公開宣布參選2024總統，但若覺得選策會不盡理想，「請你來接受、接管」，他樂觀其成，希望侯能承擔大任。

侯友宜受訪時回應，「面對所有的事情，我們該說的話會說、該做的事都會做，每一個人都有自己的角色」。對於傅崐萁希望侯趕快接管選策會做操盤？侯友宜回應，「謝謝大家不一樣的意見，都給予尊重」。

媒體追問未來要為黨做什麼事？侯友宜說，「我相信每個人都有自己的角色」；至於侯的發文所指，到底誰是黑金？是傅崐萁嗎？侯友宜指出，面對黑金的議題，相信是普世價值，尤其身為從警政出身的，不忘初心，面對黑金一定要嚴正拒絕，也要很清楚目標跟方向，這才符合人民期待。

媒體再問，在黨內扮演什麼角色？侯友宜回應，現在是新北市長，一定會跟所有縣市合作以外，把市政做好，更重要的，對黨也有很大的期許，「只要我們能夠做到的、該做的事，我們一定盡量做」。