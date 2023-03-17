「我從來沒有內線交易」　傅崐萁駁黑金：我讀書時候就一路地投資

▲傅崑萁17日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中央選戰策略會報名單納曾涉「合機股票案」而被依違反《證券交易法》判有期徒刑8個月定讞的立委傅崐萁等人，讓部分黨員感到不滿，連新北市長侯友宜也透過臉書表達「拒絕黑金」。但傅崐萁今（17日）以三點澄清，除指藍綠兩黨黨章排黑對象都未列《證券交易法》外，更說，「這是我讀書時候就一路地投資」，他從未內線交易，只是從政必然有傷痕，他概括承受。

面對2024立委選舉，國民黨中常會前天通過中央選戰策略會報，因成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，遭外界批評「黑金」，新北市長侯友宜更在臉書表達反對。對此，國民黨立委傅崐萁16日晚間喊話侯友宜「一起承擔國民黨」，並預告他今在立法院議場門口召開記者會。

對於黑金質疑，傅崐萁17日受訪表示，他要特別強調，所謂的《證券交易法》，不管是國民黨還是民進黨的黨章，所有排黑對象都沒有《證券交易法》；第二、這跟本人職務無關；第三、他自幼半工半讀，大學時就在證券商擔任助理營業員，「這是我讀書時候就一路地投資，我從來沒有違約交割、從來沒有內線交易」，但卻被以意圖思想犯來定罪。

傅崐萁說，從政必然有傷痕，「我概括承受」，他也對多元社會，以及國民黨是多元政黨表示尊重，「但是我們無可迴避的是，我們必須榮辱不驚、承擔大任」 ，國民黨的初心就是2024贏回總統、立委過半、讓兩岸和平、讓台灣安定繁榮，所以再次呼籲國民黨所有有力量的人，都應該站出來承擔，不要讓全國人民等太久。