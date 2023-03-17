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嘉市警硬起來！威力掃蕩65處所　幫派詐毒賭吸金狼狽趴地送法辦

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義市政府警察局於專案期間，針對轄區幫派組合經營投資行業處所、成員經常聚集出入處所，規劃優勢警力強力實施「威力掃蕩臨檢」，並執行警政署「安居專案」，臨檢65處場所，破獲詐欺集團水房、毒品分裝廠及大量毒品，也查獲幫派之電子遊藝場內58台賭博機台，全部當場打開主機斷電查扣，並將所有涉犯分子依法移送偵辦。

▲▼嘉市警實施威力掃蕩，打擊黑幫所屬詐欺水房及毒品分裝場。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市警實施威力掃蕩，打擊黑幫所屬詐欺水房。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市警局日前方由局長陳炯旭帶隊，針對幫派組合經營投資圍事行業處所及成員經常聚集出入處加強掃蕩臨檢，共計出動警力214人次，臨檢場所65處，並在某幫派組合投資之電子遊藝場，查獲利用賭博遊戲機台賭博案件，現場查扣賭博機台58台、IC板87片、現金33萬餘元、監視器、積分卡等證物，詢後將現場負責人、員工及賭客共4人，依違反電子遊戲場業管理條例及賭博罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並採第三方警政策略，將函請市政府裁罰勒令停業，斬斷幫派組合經濟來源。

▲▼嘉市警實施威力掃蕩，打擊黑幫所屬詐欺水房及毒品分裝場。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市警查獲電子遊藝場並現場扣得賭博機台。（圖／記者翁伊森翻攝）

執行組織犯罪治平專案方面，對拘禁人頭帳戶之詐欺集團成員提報治平專案檢肅目標，經查該犯罪組織先利誘被害人交付人頭帳戶，再對被害人拘禁限制自由及管收手機斷絕對外聯絡，並對被害人施以毆打及砸毀車輛暴行，俟被害人帳戶遭警示後再予釋放，本案計拘提治平目標陳嫌及共犯4人到案，詢後依組織犯罪防制條例、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

▲▼嘉市警實施威力掃蕩，打擊黑幫所屬詐欺水房及毒品分裝場。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市警查獲毒品分裝場。（圖／記者翁伊森翻攝）

在打擊詐欺方面，亦查獲幫派經營之詐欺集團水房，當場逮捕蔡嫌等3人，現場查扣手機35支、筆記型電腦2台等證物，該詐欺轉帳水房專以借假博奕名義詐騙民眾，將依詐欺罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

另在執行「全國第8波安居緝毒專案」中，亦查獲毒品分裝工廠，現場逮捕江嫌等4人，起獲毒品咖啡包1,300包、愷他命900公克、梅片820錠等大量毒品，並查扣現金11萬餘元、監視器及封口機等分裝工具一批，詢後依毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

▼嘉市警近日實施威力掃蕩，成績斐然。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉市警實施威力掃蕩，打擊黑幫所屬詐欺水房及毒品分裝場。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉市警實施威力掃蕩，打擊黑幫所屬詐欺水房及毒品分裝場。（圖／記者翁伊森攝）

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