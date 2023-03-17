台中「行人地獄」這裡抓最多　4天開罰260件進帳逾90萬

▲▼台中市警察局第四分局強力落實「行人正義大執法」，短短4天開單260件，罰金近百萬。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為擺脫行人地獄污名，台中市警察局從3月13日至26日強力執行「行人正義大執法」專案勤務，主要針對汽車駕駛人行經行人穿越道遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通行的違規行為，其中第四分局在短短4天就開出260張罰單，若以道交條例規定最高可罰3600元計算，已為國庫進帳93萬6千元，績效居台中市15個分局之冠。

第四分局統計3月13日至16日，4天共開出260張路口汽、機車搶越行人穿越道罰單，其中南屯區永春南路段，因為有大學、高中，往來學生眾多，易發生車輛與路人爭道情事，曾有1天內即開出10張罰單，希望透過強力執法作為，展現維護行人安全決心，營造優質行人安全空間。

第四分局轄區有美式賣場、學校、傳統市場、文心森林公園、豐樂公園、大型醫院等大量行人，因此在周遭重要路口的上、下午及夜間時段，強力取締，今年1月至今已舉發495件，員警不會佩戴微型攝影機全程錄影（音），路口架設攝影機即時蒐證，若有需要改善路口交通者，亦一併函請台中市政府評估改善，藉由執行面、執法面及宣導面三管齊下，深化汽機車駕駛人行人優先通行之觀念。