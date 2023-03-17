科學麵一開始賣多少錢？他曝超狂最低價...用「這價格」買到

▲科學麵是不少人從小吃到大的零食。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

「科學麵」便宜又好吃，是不少人買零食時的口袋名單之一，不過隨著物價攀升，這項平價的零食也跟著上漲。就有一名網友好奇，最早科學麵一包是賣多少錢？貼文引發熱議，有網友曾以2元買到，成為最低的入手價格，最多人是以一包3元買到科學麵。

原PO在PTT以「最一開始買科學麵一包多少錢」為題發文，表示科學麵是很長壽的零食，不僅能單吃，也能用來泡泡麵，這也讓他不禁好奇「一開始買科學麵是幾元？」

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貼文一出掀起一波熱議，不少網友分享買到的價格，「好像買過4元的」、「雜貨店4元、超商5元」、「我有零用錢能支配的時候已經是5元了」、「我小時候4元，買過3元的45＋了吧」、「學生時代5元」、「一袋29元，一包5.8塊」、「我有零用錢能支配的時候已經是5元了」。

其中有一名網友曾以「2元買到科學麵」，為本文最低價入手；也有不少網友以3元的買到，「小時候3元」、「科學麵3元、王子麵4元」、「沒有，今年40歲，買過3元的，雜貨店，只是買過一次後就都4元了」、「科學麵有3元的，看過包裝封面有兩種，分別是太空人跟巫師」、「3元，記得10元買3包，老闆還要找錢」。

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