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他一句話告訴你「李多慧加入樂天」有多猛！　宛如簽到大谷翔平

記者邱晟軒／綜合報導

中職樂天桃猿隊今天震撼宣布旗下專屬啦啦隊樂天女孩將有新成員，那就是來自韓國、人氣席捲韓職的李多慧將驚喜加入，消息一曝光立刻掀起網友熱議。對此，筆名「人渣文本」的學者周偉航一句話解釋樂天請到李多慧到底有多頂、有多猛！

「人渣文本」周偉航今天在臉書發文表示，「樂天請到李多慧的意義在於，上周在講台灣啦啦隊的時候，總有人說台灣這種啦啦隊還不是最頂啦，還看不到李多慧的車尾燈啦，然後樂天就把整台車牽來。」

▲李多慧震撼加盟Rakuten Girls。（圖／樂天桃猿提供）

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▲李多慧震撼加盟Rakuten Girls。（圖／樂天桃猿提供）

貼文曝光後，立刻引起網友共鳴，紛紛打趣留言「好比是富邦把大谷簽回來一樣嚇人」、「樂天，我的超人」、「啦啦隊已經是台灣僅存的偶像文化了，要好好珍惜啊」、「樂天今天開始是我大哥」、「整台車牽來哈哈哈哈，說好不打臉的」、「整台車牽來，不止車尾燈，連頭燈都一併看得一清二楚」。

Rakuten Girls今天上午在臉書驚喜發文，表示擁有韓國最有人氣的啦啦隊盛名，李多慧讓韓國再度掀起啦啦隊熱潮，2017年初接觸職棒便愛上啦啦隊，她在2019年正式登上起亞虎的舞台，2021以及2022年在韓國引爆李多慧熱潮，在今年跨海登上台灣的啦啦隊舞台，以樂天女孩的身分告訴全世界，李多慧旋風即將襲來。

▲啦啦隊女神李多慧加入樂天女孩。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧擁有天使臉孔和魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）
▲李多慧擁有天使臉孔和魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

Rakuten Girls指出，透過長達一年的協商，台韓經紀合作，Rakuten Monkeys成功邀請有著明星氣息的啦啦隊大物李多慧加入Rakuten Girls，李多慧擁有正韓專業舞蹈應援，自小也是足球迷的她更受到韓國足球場邊加油氣氛的洗禮，今年二月起就已經在韓國持續為全猿主場的應援集訓，擁有超強舞蹈細胞的她正在籌備新球季所有的舞蹈。

李多慧身高165公分，散發美人氣質甜蜜卻又性感，在韓國已經是知名頻道主及廣告寵兒的她對於能夠來到台灣非常地興奮，能夠參與Rakuten Girls，獅子座的李多慧説：「我七歲就開始學舞，謝謝球團給的舞台，能夠擔任台灣的Rakuten Girls，讓自己不但能傳遞韓國的應援文化，也可以學習台灣的啦啦隊文化，希望大家喜歡自己開朗的樣子！」

Rakuten Girls透露，李多慧在台灣的第一場啦啦隊演出將是4月14日，球迷朋友可以在全猿主場見證韓國啦啦隊大物降臨，與台灣球迷的第一次近距離接觸！

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