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路易莎咖啡循環杯含甲醛！「植物纖維餐具不合格名單」曝

記者許敏溶／台北報導

近年環保風氣盛行，不少民眾選購含有植物纖維商品，為替消費者把關，行政院消保處採樣市售20件含植物纖維成分餐具，進行品質檢測及標示查核，今（17日）公布結果，除1件還在查處中，19件中總計11件不合格，不合格率近6成，其中品質檢測有4件不符規定，消保處表示，現已完成下架銷毀，另有9件標示查核不符規定，分別裁處3到7萬元。

▲▼消保處針對含植物纖維成分餐具進行抽檢，高達6成不合格，現已下架銷毀，並裁處3到7萬元。（圖／記者許敏溶攝）

▲消保處針對含植物纖維成分餐具進行抽檢，近6成不合格，現已下架銷毀，或裁處3到7萬元。（圖／記者許敏溶攝）

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現在民眾講求環保，而含有植物纖維餐具已經成為人氣商品，行政院消保處為了解其品質及標示狀況，在實體店面及網路平台隨機購買不同廠牌市售20件產品，並委託檢驗公司進行螢光增白劑、甲醛、塑化劑等項目檢測，另由食藥署與經濟部中部辦公室進行標示查核，並在今天上午公布品質檢測及標示查核結果。

消保處針對20件含植物纖維成分餐具，進行品質檢測及標示查核，除1件還在查處中，19件中總計11件不合格，其中品質檢測有4件不符規定，主要是檢測出含有不得檢出的甲醛，包括路易莎咖啡循環杯杯身驗出含甲醛，消保處指出，上述4件商品均已依法完成下架銷毀。

▲▼消保處針對含植物纖維成分餐具進行抽檢，高達6成不合格，現已下架銷毀，並裁處3到7萬元。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼消保處針對含植物纖維成分餐具進行抽檢，近6成不合格，現已下架銷毀，或裁處3到7萬元，路易莎循環杯（下圖）被驗出含甲醛。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼路易莎循環杯被驗出含甲醛。（圖／記者許敏溶攝）

行政院消保官高賜忠表示，在標示查核部分，共有8件不符規定，主要缺失為重複使用之塑膠類食品器皿或容器，未在本體標示材質名稱及耐熱溫度，以及未標示製造日期，這8件已經根據食安法，分別裁處每件3萬至7萬元罰鍰。

針對這次檢測查核所發現缺失，消保處簡任消保官王德明表示，將針對市售含植物纖維等成分餐具產品，強化源頭管理並辦理專案抽驗，並依法處理，也提醒消費者，選購含植物纖維成分之餐具時，除外觀及價格外，更要注意有無完整的繁體中文標示，並按相關說明及注意事項正確使用商品。

▲▼含植物纖維餐具抽查。（圖／消保處提供）

▲▼含植物纖維餐具抽查。（圖／消保處提供）※點圖放大

▲▼含植物纖維餐具抽查。（圖／消保處提供）

▲▼含植物纖維餐具抽查。（圖／消保處提供）※點圖放大

▲▼含植物纖維餐具抽查。（圖／消保處提供）

▲▼含植物纖維餐具抽查。（圖／消保處提供）※點圖放大

▲▼含植物纖維餐具抽查。（圖／消保處提供）

▲▼含植物纖維餐具抽查。（圖／消保處提供）※點圖放大

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關鍵字：

植物纖維餐具消保處甲醛

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