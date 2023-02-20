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預售屋契約陷阱多　消保處公布8大地雷

▲▼ 台中,南投,草屯,預售案,市郊,交流道,閘道,交通,房價,房市，預售屋,帶看 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲消保處提醒預售契約恐藏8大陷阱。（資料照／記者陳筱惠攝）

記者呂晏慈／台北報導

買房族注意！由於預售屋契約條款眾多，部分建商以潛藏交易陷阱的契約條款，侵害消費者權益，行政院消保處針對全國50個建案進行專案查核，發現契約內容整體不合格率為7.3%，不合格內容則散見於18份契約中，有8種主要違規樣態。對於不合規定的建案，行政院消保處已請內政部要求各地方政府地政局依《平均地權條例》進行裁處。

消保處今天舉行「預售契約藏陷阱，簽約買屋請留心」記者會，公布預售屋契約違規的4大項8大樣態。

消保處針對全國50建案進行專案查核，每一建案均查核15項目，共查核750項次，計有55項次不符合規定，契約內容整體不合格率為7.3%，不合格內容則散見於18份契約中。

根據消保處會同內政部地政司、各地方政府地政局處辦理的「111年度預售屋買賣定型化契約查核」結果，本次共計查核50個建案，每建案均查核「房地面積誤差及其價款找補」、「驗收」及「違約之處罰」等15項目，最終發現，共有8種樣態違規情節最嚴重。

根據消保處查核結果，共有8建案違反「驗收」規定，第一種為交屋保留款數額不足，第二種是限制驗收次數為一次，驗收後即使再發現房屋有其他瑕疵，消費者仍應先配合交屋，強迫消費者接受有瑕疵的房屋；另有8建案違反「通知交屋期限」規定，其中包括第三種樣態為房屋須有「重大瑕疵」，建商才會在交屋前負責修繕，第四種則是要求消費者先行繳清所有款項，建商才會通知交屋。

根據該查核結果，共有6建案違反「房地面積誤差及其價款找補」規定，包括第五種樣態是房地面積誤差不找補，或增加面積誤差解除契約之限制，第六種樣態則是停車位「車格尺寸誤差」不找補；共有6件案違反「違約之處罰」規定，包括第七種樣態是修改契約條款，不當限縮建商違約事由或不當擴大消費者違約事由，第八種樣態則為違約金計算方式錯誤，侵害消費者權益。

消保處呼籲，建商應依照「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」之規定，擬定各項契約條款，切勿刻意隱瞞重要消費資訊，影響消費者判斷，更不得假借「個別磋商」之名，變更備查契約內容。

行政院消保處提醒消費者，購買預售屋所支出之金額甚為可觀，請務必斟酌本身財力為理性判斷，切勿衝動簽約，並於簽約前做到下列步驟以保障自身購屋權益：第一，至實價登錄網站確認建案契約備查狀況；第二，逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」內容相同；第三，倘遇契約內容不合規定之建案，應請建商改正或拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

▲▼消保處今天舉行「預售契約藏陷阱，簽約買屋請留心」記者會，公布預售屋契約違規的4大項8大樣態。。（圖／行政院消保處提供）

▲消保處今天舉行「預售契約藏陷阱，簽約買屋請留心」記者會。（圖／行政院消保處提供，點圖放大）

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