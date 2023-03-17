　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場開噴別約：根本神X病

▲▼尾牙,舉杯,聚會,慶祝。（圖／記者黃可昀攝）

▲班上舉辦聚餐，吃素女同學竟要求其他人也不能吃肉。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人認為吃素更健康，但一起用餐時，要求同桌人也不能吃肉，這樣合理嗎？一名女大生抱怨，班上有一位吃全素的女同學，她主張這次聚會上，鍋子不能碰到肉、桌上不能放葷食，以及別人也不能吃肉，3個強硬要求讓原PO傻眼又無言。文章引發網友也狂翻白眼「不要約她了哈哈哈哈，笑死人的神X病！」

一名女大生在Dcard表示，最近班上要舉辦聚會，其中一名女同學吃素，殊不知對方開口要求「餐廳的鍋子不能碰到肉」，且桌上也不能放葷菜，就連其他人也不能吃肉，讓原PO傻眼不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO繼續說道，班上一堆都是無肉不歡的人，而女同學連蛋奶五辛也不碰，幾乎是全素主義者。為了要配合女同學的飲食習慣，原PO也崩潰喊話「遇到吃素食很麻煩...素食餐廳真的有夠難找！」

文章曝光後，底下網友紛紛開噴「她自己應該要提出解決方案吧，只有她一個人吃全素，怎麼把自己的需求講完就丟給別人」、「桌上有葷菜都不能 ，建議不要約她了哈哈哈哈，笑死人的神X病」、「她以為她自己是誰？憑什麼要配合她？我阿姨也是這種人，自己吃素出去吃飯要大家配合她」、「不要約她或是叫她自己一桌，她是情勒小公主嗎」。

也有網友熱心給建議，「買外面的素食餐裝在盤子給她吃」、「我身邊很多素食者，也沒有誇張到別人吃也不能欸，像個人火鍋什麼的，她們點素食鍋就好啊？說桌上不能有葷菜太過分」、「找3至5家餐廳（可以多點種類：全素、個人素、鍋邊素等），大家投票表決，如果結果不符合她的條件，這時候就看她不去還是合群了，讓她自己選擇」。

▼網友也怒噴太誇張。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日女大胃王大腸癌逝！「愛吃5類食物」衝擊腸道
年薪200萬老公逼「按表操課」嘿咻　人妻崩潰喊離
士檢書記官是偷拍狼！　「廁所裝針孔」檔案驚人
快訊／傅崐萁喊話「宣布參選」　侯友宜回應了
42秒片打臉普丁！　美無人機二度被澆燃油
殯儀館燒錯屍！　家屬拜錯人傻眼怒了
快訊／要侯友宜宣布參選　傅崐萁：覺得選策會不理想請你來接管

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新同學身上飄「遊覽車味」！她一聞反胃：差點吐出來　內行曝原因

和老媽聊股票戰績！國小妹「能幫老爸換車」　超狂對話震驚插畫家

當2年菜鳥！女同事嗆「我不會」8巨雷牙癢癢　主管反應傻眼了

29歲孕媽吃飽「突手腳全麻」送醫！靠人翻身換尿布　勸世文被推爆

老人才看日劇？台灣妹子愛追「韓、陸、台劇」　網揭關鍵原因

智慧農業在台進行式　讓科技與傳統經驗相輔相成

跌破眼鏡！foodpanda公布台中人外送美食排行榜　第1名竟是這味

早起排隊買蛋　他見「超扯1幕」怒罵：難怪會缺蛋！兩派吵翻

路易莎咖啡循環杯含甲醛！「植物纖維餐具不合格名單」曝

清明掃墓最佳時間曝！　5生肖祭祖注意沖剋

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

民雄鄉建國路車禍

新同學身上飄「遊覽車味」！她一聞反胃：差點吐出來　內行曝原因

和老媽聊股票戰績！國小妹「能幫老爸換車」　超狂對話震驚插畫家

當2年菜鳥！女同事嗆「我不會」8巨雷牙癢癢　主管反應傻眼了

29歲孕媽吃飽「突手腳全麻」送醫！靠人翻身換尿布　勸世文被推爆

老人才看日劇？台灣妹子愛追「韓、陸、台劇」　網揭關鍵原因

智慧農業在台進行式　讓科技與傳統經驗相輔相成

跌破眼鏡！foodpanda公布台中人外送美食排行榜　第1名竟是這味

早起排隊買蛋　他見「超扯1幕」怒罵：難怪會缺蛋！兩派吵翻

路易莎咖啡循環杯含甲醛！「植物纖維餐具不合格名單」曝

清明掃墓最佳時間曝！　5生肖祭祖注意沖剋

減少公墓及雜草火警　南消二大聯手區公所努力防災！

快訊／金牌教練狎女選手入獄2周亡　高雄燕巢監獄突遭檢調搜索

「地方盛傳謝國樑不想蓋基捷」　林右昌勸務實點：有很多方法能解決

有機農場小開染毒癮賣大麻「只收泰達幣」　警抄出大批吸毒用具

接連掉槍顯示未落實SOP　二膽兵事件需要的不是臆測

新同學身上飄「遊覽車味」！她一聞反胃：差點吐出來　內行曝原因

和老媽聊股票戰績！國小妹「能幫老爸換車」　超狂對話震驚插畫家

海堤釣魚路太窄「車輪卡水溝」　枋寮暖警合力猛推助脫困

女性教召來了！首梯5月入營報到　無差別戰技複訓「5至7天」

日男大生爽搞「媽媽活」！讚：陪睡風險比女生小　單次價碼曝

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

生活熱門新聞

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

超薄焢肉飯一碗160　他踩雷還被老闆嗆

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

100元即期品吃三餐　他卻吃到哭了

「好市多1物」降價　會員驚：比特價時便宜

明2地區轉濕涼　下周「暖熱如夏」上看32℃

掃墓別說2個字　民俗專家：吸引亡魂跟回家

女大生「襪子穿7天」底下黑黑　他開推特傻了

6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　網嗆太難看

前女友：二膽兵薪水一半花在手遊課金

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

普發6千元最快4／6入帳　3階段怎麼領1圖看懂

更多熱門

相關新聞

女大生春假狂歡　突然偏頭痛腦出血昏迷

女大生春假狂歡　突然偏頭痛腦出血昏迷

美國北卡羅來納州女大生柏克(Liza Burke)近來趁著春假(Spring Break)，與一群好友到墨西哥度假狂歡，隔天早上起來時突然覺得頭痛，吃了止痛藥後臨時取消當天行程在家休息，然而朋友們返回時發現她已經陷入昏迷，嚴重腦出血。

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

女大生被男友勒死　丟垃圾桶焚燒水泥封屍

女大生被男友勒死　丟垃圾桶焚燒水泥封屍

超商最新「3款素食小吃」開吃

超商最新「3款素食小吃」開吃

關鍵字：

全素吃素素食女同學聚餐女大生葷食

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面