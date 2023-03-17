女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場開噴別約：根本神X病

▲班上舉辦聚餐，吃素女同學竟要求其他人也不能吃肉。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人認為吃素更健康，但一起用餐時，要求同桌人也不能吃肉，這樣合理嗎？一名女大生抱怨，班上有一位吃全素的女同學，她主張這次聚會上，鍋子不能碰到肉、桌上不能放葷食，以及別人也不能吃肉，3個強硬要求讓原PO傻眼又無言。文章引發網友也狂翻白眼「不要約她了哈哈哈哈，笑死人的神X病！」

一名女大生在Dcard表示，最近班上要舉辦聚會，其中一名女同學吃素，殊不知對方開口要求「餐廳的鍋子不能碰到肉」，且桌上也不能放葷菜，就連其他人也不能吃肉，讓原PO傻眼不已。

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原PO繼續說道，班上一堆都是無肉不歡的人，而女同學連蛋奶五辛也不碰，幾乎是全素主義者。為了要配合女同學的飲食習慣，原PO也崩潰喊話「遇到吃素食很麻煩...素食餐廳真的有夠難找！」

文章曝光後，底下網友紛紛開噴「她自己應該要提出解決方案吧，只有她一個人吃全素，怎麼把自己的需求講完就丟給別人」、「桌上有葷菜都不能 ，建議不要約她了哈哈哈哈，笑死人的神X病」、「她以為她自己是誰？憑什麼要配合她？我阿姨也是這種人，自己吃素出去吃飯要大家配合她」、「不要約她或是叫她自己一桌，她是情勒小公主嗎」。

也有網友熱心給建議，「買外面的素食餐裝在盤子給她吃」、「我身邊很多素食者，也沒有誇張到別人吃也不能欸，像個人火鍋什麼的，她們點素食鍋就好啊？說桌上不能有葷菜太過分」、「找3至5家餐廳（可以多點種類：全素、個人素、鍋邊素等），大家投票表決，如果結果不符合她的條件，這時候就看她不去還是合群了，讓她自己選擇」。

▼網友也怒噴太誇張。（圖／翻攝Dcard）

