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台中女大生夜店喝掛！隔天起床「身上剩內褲」　一看垃圾桶崩潰了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小花與閨蜜到夜店狂歡，期間不慎喝掛，沒想到隔天起床，身上只剩一件內褲。示意圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女大生小花（化名）先前與朋友上夜店狂歡，過程中玩得太嗨，不小心喝掛，沒想到隔天醒來身上只剩一件內褲，租屋處的垃圾桶裡還有保險套，竟是遭到朋友的共同好友魏姓男子性侵，崩潰向學校老師求助。台中地院審理後，依照乘機性交罪，判魏男10個月有期徒刑、緩刑4年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花與小美（化名）是朋友，某次相約一起上夜店，小美為了助興，找來魏姓男子一起喝酒、狂歡。因為不勝酒力，小花在夜店裡喝掛了，魏男無奈之下只能與小美一起叫車，將小花送回租屋處。

等到計程車抵達，2人合力把人扛上樓，事後小美先行離場，豈料魏男發現小花神智不清、躺在床上休息，覺得有機可乘，竟然趁著小花無法反抗的狀態伸出魔爪，連續性侵2次得逞。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小花起床發現身上剩一件內褲，垃圾桶裡還有保險套的包裝，嚇得詢問閨蜜發生什麼事。示意圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

小花隔天中午起床，發現身上只剩下一件內褲，垃圾桶裡還有保險套的包裝，嚇得立刻告知閨蜜小美。小美得知情況，也馬上打電話詢問魏男，對方則坦承有與小花發生性行為。

小花遭到性侵，崩潰告知學校老師，經由老師協助報案，全案才曝光，而魏男接受調查時也坦承犯行，承認自己趁著小花無法反抗的時候動手性侵。

台中地院審理後認為，魏男為了一逞私慾，趁著小花酒醉陷入不知抗拒的狀態，先後對小花做出2次侵犯行為，影響小花身心健全發展。不過，因為魏男事後坦承犯行、勇於認錯，也與小花達成和解、履行和解條件，犯後態度良好，因此依照乘機性交罪，判魏男10個月有期徒刑、緩刑4年，全案仍可上訴。

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