北市男橫跨百齡橋遭撞死！肇事車輛擋風玻璃破大洞　驚悚影片曝

記者黃宥寧／台北報導

驚悚！北市士林區14日清晨5時許，1名91歲李姓老翁違規橫跨百齡橋車道，導致劉姓駕駛閃避不及直接撞上，李翁頭部重創，送往醫院搶救仍於同日6時55分宣告死亡。對此，士林分局指出，北市今年度發生行人涉入車禍導致死亡案，多為65歲以上高齡年長者，經調查原因也出爐。

▲北市士林區91歲李姓老翁違規橫跨百齡橋，導致劉姓男子駕駛車輛閃避不及撞上，李翁經搶救仍回天乏術。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，北市今年度發生行人涉入A1事故中，造成行人死亡案件，多為65歲以上高齡年長者，發生原因多為闖紅燈、不依規定擅自穿越車道造成憾事，對此士林分局今年也取締行人違規611件、勸導65歲以上高齡行人違規67件，將持續加強取締、勸導轄內各項行人交通違規，防制交通事故發生。

▼肇事車輛因撞擊力道強大，導致前擋風玻璃破了一個大洞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局提醒高齡長者，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或擅自穿越車道均為違反交通法規行為，為了行人安全及路口秩序，穿越道路時應走行人穿越道，並依行人號誌指示行止；另外清晨、天色昏暗時行人外出最好穿著亮色系衣物，並配戴反光飾品，讓用路人更容易看得見，也讓車輛駕駛能及時注意，以避免類似憾事再次發生。