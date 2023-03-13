台中夫妻檔揪友種出「大麻叢林」　91株市值2184萬收成前被逮

記者許權毅／台中報導

台中一對蔡姓夫妻去年底在網路上買入「種植大麻相關器材」引起警方注意，警方深入追查，發現夫妻倆夥同另名徐姓友人，挑選嘉義偏僻農舍種植大麻，今年1月警方見蔡等人要收成前往收網，發現現場有91株之多，猶如「大麻叢林」，市值更高達2184萬，3人一聽可處無期徒刑或10年以上刑期當場傻眼，全案移送後蔡妻2萬元交保、蔡男與徐男聲押獲准，由檢方起訴在案。

▲台中一對蔡姓夫妻檔跟友人跑到嘉義種植大麻，被警方查獲查扣高達91株市值2184萬元，3人恐面臨10年以上徒刑。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中第四分局警方去年11月執行網路巡邏，發現一名45歲蔡男與妻子47歲張女在網路上購滿大量農業器具，但2人均無務農相關背景，引起警方注意深入追查，員警研判蔡男等人企圖種植第二級毒品大麻，遂報請台中地檢署指揮偵辦，經長時間追蹤掌握，今年1月蔡男等人「要收成前」收網逮人。

警方前往蔡男等人種植大麻的嘉義農舍，當場查扣高達91株大麻盆栽，還有專業種植器具、光源燈以及培養液等等。經查，蔡男與妻子在網路上自學大麻種植技巧，認為有利可圖後，便與友人徐男共同商討，先在國外購買種子回台，再到偏僻農舍當成據點，3人還輪流種植，定期使用LINE群組回報進度，所幸大量大麻被警方掌握，並未流入市面。

蔡男等人經由警方告知，得知製造第二級毒品恐處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，3位犯嫌嚇傻悔不當初。全案依違反毒品危害防制條例製造第二級毒品罪嫌移送偵辦，蔡嫌與徐男由檢方聲押獲准，另蔡妻2萬元交保，檢方近日偵結依照毒品罪起訴3人。