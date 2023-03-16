輕航機墜毀2死！空軍上校退役教練豐富資歷曝　翱翔英姿成追憶

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化溪州鄉今(16日)下午3點23分，1架輕航機冒煙失事墜落，彰化消防局獲報趕往現場緊急灑水灌救，火勢撲滅以後，機上的教練林國裕與18歲日籍學生本田雙雙殞命。林國裕本身為空軍退役上校軍官，飛行資歷、經驗豐富，為何會發生墜落意外還有待調查釐清。

▲54歲罹難教練林國裕為空軍上校退役。（圖／翻攝自臉書）



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根據官網資料顯示，54歲林國裕為空軍上校退役，過去為空軍T-38機、F-5戰機飛行官，IDF戰績作戰官(後座)，F-16戰機分隊長(後座)、戰精班，也曾擔任過飛行官、情報官、訓練官、作戰官、分隊長、上校計參官等，總飛行時間超過1936小時，資歷十分豐富，去年4月剛加入該飛行俱樂部。

▲林國裕飛行時數超過1936小時，過去也是不同戰機的飛行官。（圖／翻攝自順風飛行俱樂部臉書）



林國裕的臉書上也時常分享飛行時所拍下的美景，去年聖誕節時還打扮成聖誕老人駕駛輕航機，展現出逗趣幽默的一面；另外，他與空姐妻子育有1對子女，林國裕時常會利用空閒時間帶孩子們外出遊玩，一家四口感情深厚，怎料這次卻傳出死訊，令人遺憾。

初步了解，林國裕進行第一次降落時疑操作失敗，未成功進場，緊急拉起機頭爬升迴轉，準備進行第二次降落，但疑似爬升速度不夠，因而失控墜入河堤。

▲林國裕在臉書曬出累積至今滿滿的徽章。（圖／翻攝自臉書）

▲▼去年聖誕節時，林國裕扮成聖誕老人在天空飛行，他也時常曬出與兒女的合影。（圖／翻攝自臉書）