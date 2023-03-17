輕航機墜毀2死！遺體今相驗　日男家屬哭腫雙眼抵殯儀館

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化縣溪州鄉17日發生輕航機失事意外，造成機上54歲林姓教練及18歲日籍乘客被燒成焦屍慘死。今兩人遺體相驗，日籍乘客家屬早早就抵達殯儀館，而儘管戴著口罩，仍難掩悲傷神情，但見到媒體到場關心，卻仍打起精神揮手致意，讓人看了相當不捨。

▲輕航機兩死相驗，日男家屬哭腫雙眼抵現場 。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，日籍男與媽媽，阿姨帶著1名小孩到順風飛行場，日男上輕航機體驗，沒想到卻發生不幸。

該名日籍男乘客疑似前來遊玩，尚無法得知男乘客是體驗何種方案，住附近的民眾說，失事當時疑似第一次降落時沒成功，教練拉起機身想要重新降落，疑似爬升時失速，因此墜入河堤外起火燃燒，釀成憾事。

今（17）日教練及乘客遺體相驗，而日籍乘客家屬早早就抵達殯儀館現場，儘管都戴著口罩，仍難掩他們的悲傷神情，以及哭腫的雙眼，但見到媒體到場關心，仍堅強打起精神揮手致意。另外，林姓教練的家屬隨後也抵達現場，但其妻子情緒激動，雙眼同樣也哭到紅腫，讓人看了相當不捨。

全案目前國家運輸安全調查委員會已立案調查，運安會執行長林沛達表示，昨天已派兩位同仁到現場調查，工作至午夜12點才結束，也已跟當地檢察官取得聯繫，雙方配合得相當好，目前相關資料仍蒐集中，今天再派3名以上同仁前往調查，除現場量測、空拍等作業外，也加派機械專家前往協助。