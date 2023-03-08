前妻做家庭主婦25年！　法院要男子「支付650萬元」最低薪資

▲西班牙一名男子離婚後支付前妻20萬歐元作為過去25年的家務勞動補償。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙一名男子離婚後，被法院裁決需要支付前妻20萬歐元（約台幣648萬元），以補償對方過去25年以來的無償家務勞動，而這筆錢僅是基於最低工資來計算。

根據Business Today報導，西班牙南部安達魯西亞自治區（Andalusia）法院7日做出裁定，這名男子和前妻離婚後，必須支付對方20萬4624.86歐元，因為前妻在過去25年的婚姻中無償提供家務勞動，而這筆金額是依照婚姻期間的法定最低工資計算。

由於這對夫妻是使用「財產分割」制度，意即婚後財產各自獨立，雙方的收入皆為各自所有，因此當丈夫不允許妻子外出工作時，她自然無法擁有私人財產，也無法取得兩人婚姻存續期間所賺取的任何財富。

法院文件指出，這名女子基本上就是在家工作，必須承擔照顧這個家與家人的所有相關事務。這名女子後來接受媒體訪問時表示，她的丈夫不允許她外出工作，僅能在自家經營的健身房做一些雜務，「他（前夫）讓我承擔起做家務的角色，以至於我在其他地方根本做不了什麼。」

除了20萬歐元的一次性付款之外，該名男子還必須每月支付兩名女兒的教育津貼，其中一名女兒已超過18歲，另一名則未成年。

這名女子對於判決結果十分滿意，這項裁決也被譽為婦女權利的大勝利，也是具體承認無償家務勞動的價值，預計未來將對類似案件產生影響。