11歲女童遭6少年「拖公廁集體性侵」！　4人未滿14歲罰不了

▲大部分的涉案少年因為未滿14歲，因此不須付出刑責。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

西班牙一起未成年集體性侵案震驚全國，一名11歲女童遭到6名未成年少年持刀逼迫性侵，然而事後因為其中大部分的涉案少年未滿14歲，不具刑事責任能力，因此無需付出刑責。該起案件也引發當地對於未成年性侵事件的重視。根據統計，西班牙光是2022年就有1023名14歲以下未成年者涉及犯罪，其中約有100起是性犯罪。

根據《法新社》報導，西班牙巴塞隆納一間購物中心2022年11月發生一起11歲女童遭人集體性侵的案件。當時有6名少年持刀威脅受害女童，並將她逼近公廁內，隨後6人輪流性侵被害者。警方直到同年12月才收到投訴，並且投入調查。

檢方與警方目前則以涉案人士年齡為由，拒絕針對此案透露更多細節。隨後被爆，涉案的6名少年大部分都未滿14歲，因此無須負擔刑事責任，也就是說可能根本不用接受審判。據悉，其中有2人剛滿14歲，當時檢方要求要將2人關押在一個特殊管理中心，但法官只同意關押其中一人，該名涉案少年已被送往一個封閉設施，接下來將拘留6個月。

受害者報案後，家人更因此收到匿名威脅訊息，所幸警方目前已經追查到恐嚇人士。此案也在西班牙引發軒然大波，同時再度提升了民眾對於未成年性侵犯的擔憂。警方直言，「這些行為是無法容忍的，但卻開始變成常態。」

根據加泰隆尼亞警方數據，這個位在西班牙東北部的自治區，2022年有高達12%的性犯罪是未成年所為。不僅如此，西班牙2022年共有1023名14歲以下未成年人士犯罪，其中約100起是性犯罪。