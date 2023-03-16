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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

批美台互動頻繁　陸國防部：台灣是全中國人民的台灣

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國防部新聞發言人譚克非16日對於台海局勢指出，台灣是全中國人民的台灣，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方放棄「以台制華」圖謀，停止在台灣問題上「切香腸」、搞突破。解放軍嚴陣以待，堅決捍衛國家主權和領土完整。

大陸國防部16日下午發布新聞稿，以答記者問方式回應。有記者問，「最近一段時間，美國會議員、國防部官員接連竄台挑釁，美方還批准新一輪對台軍售，加大對台軍事協訓，加劇台海緊張局勢。台防務部門負責人則稱，鑑於兩岸緊張局勢，台應警惕解放軍闖入台附近區域。對此有何評論？」

譚克非表示，台灣是中國的台灣，是全中國人民的台灣。當前，台海局勢持續緊張，其根源在於民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，執意站到中華民族根本利益的對立面。兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。針對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，解放軍開展有關軍事行動，天經地義、理所當然。

他怒斥，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事勾連，堅決反對美方以任何形式升級美台實質關係。敦促美方放棄「以台制華」圖謀，停止在台灣問題上「切香腸」、搞突破。

譚克非強調，反「獨」促統，台灣當歸。對於民進黨當局任何分裂祖國的行徑，對於外部勢力任何干涉挑釁，中國人民解放軍嚴陣以待，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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