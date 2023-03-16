二膽兵恐「挖出更大的坑」！一早6點就在海邊　還打給台灣

記者陳俊宏／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，陸委會證實人在大陸。國民黨立委陳玉珍表示，陳員3/9失聯當天早上6點初，「人就在海邊了」，且過程中有打給台灣。至於是欠銀行30萬才離營？她說，「那只是爸爸媽媽知道的部分」，不排除有「挖出更大的坑」。相關人士則透露，陳員積欠地下錢莊巨額債務，連陳父都未知詳情。

對於陳員失聯案，陳玉珍14日指出，該員現在沒女友，還有一年退伍，3/9清晨失聯，她透過相關管道，當天早上9時多，人被中國海警救起，目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」，但不方便講具體的地點，而家屬也已知道人平安。

▼事發後，上兵家屬趕到二膽島關心。（圖／記者林名揚翻攝）



陳玉珍15日在《57爆新聞》透露更多陳員失聯細節，她表示，就她得到的訊息，3/9早上6時50分是集合時間，但陳員6時初人就不在營區，就在海岸邊了。傳出陳員過程中還打給大陸海警，她說，根據通聯紀錄，陳員是打給台灣的，「也許不知道用什麼方法打給海警，我就不知道了。」

陳父提到，兒子積欠銀行30萬元，且已債務協商。對此，陳玉珍指出，若是欠30萬元，以陳員的月薪還得起，「但那只是爸爸媽媽知道的部分嘛」。節目主持人問，有沒有可能挖出更大的坑，是家裡不知道的？她說，不排除這種可能。

▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍表示，她周一有跟對岸聯絡，家屬是否可去探望；周三早上對岸有回消息說可以，但陳員表達「不願意回來」。她近期也會陪家屬走一趟廈門，見到對方會說什麼？她表示，直接面對面了解，到底為什麼要離開，以及失聯過程中的各種聯繫方法。那會勸阿兵哥回來嗎？她則說，「我會讓他父親自己跟他說」。

相關人士透露，陳員因不明原因，積欠地下錢莊巨額債務，不只欠下4家銀行的30萬，才選擇漂陸，且連陳父都未知詳情。

▼陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）