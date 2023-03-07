解決護理人力短缺！馬偕公費生返院實習　門諾添10名生力軍

▲馬偕護理公費生回院實習，門諾醫院辦理溫馨的學長姊相見歡儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第三屆馬偕護理公費生回院實習，門諾醫院3日辦理溫馨的學長姊相見歡儀式，除了由前兩屆的學長姊分享工作經驗，也藉此期勉第三屆即將畢業的學弟妹們，把握實習機會認真學習，返校後全力衝刺國考，並彼此約定取得護理師證照，返鄉服務一起為夢想打拼。



為解決東部護理人力短缺問題，門諾醫院自2016年與馬偕醫護管理專科學校首度合作辦理護理公費生專班，今年邁入第7年，繼前兩屆共25位的公費護理師加入護理照護的行列，第三屆的公費生在畢業前夕，也回到院內展開兩個月的實習。門諾醫院護理部除了安排溫馨的相見歡活動，也透過學長姊的經驗分享，為學弟妹加油打氣，並鼓勵他們勇於發問，透過「做中學」將理論與實務融會貫通，慢慢累積自己的能力。





「踏進護理這條路，才發現這真的是不容易的事，但我很開心我做到了」！目前在新生兒病房服務的第一屆公費護理師鄧鄒念軒，儘管才剛下大夜班，她仍帶著期待與熱情的心，分享自己在工作中印象深刻的經驗以及當時如何衝刺考照，鼓勵學弟妹們不要輕易放棄，唯有繼續向前才會發現更美的風景就在眼前。



「門諾馬偕護理公費生專案，不僅讓我找到了人生方向，也減輕了家庭的經濟負擔」！首屆的公費護理師陳平表示，當初其實是聽從家人的建議報考馬偕護理公費生專班，學習的過程中確實很辛苦也曾經多次想放棄，幸好有家人的支持以及門諾醫院護理部的鼓勵與陪伴，一次次把他從低潮中再度拉起，才有今天的他。回想求學的五年，陳平說，因為有專案的補助，不僅學雜費全免，每個月還有生活費，若成績達到標準還有獎學金，相較於其他在外縣市讀書的同學所需的花費，門諾馬偕護理公費生專班確實減輕了家中的經濟負擔，畢業後馬上投入職場，薪資待遇也有保障，現在，每回家人在特殊節日聚餐時，我都會很驕傲的說：我買單！

▲學長姊分享工作經驗，期勉即將畢業的學弟妹們，把握實習機會認真學習。

護理部主任林雅蘋表示，很高興每年都有在地的學子願意加入公費護理專班的行列，這不僅是一項護理人力的培育計畫，看到孩子們學有所成返鄉服務，相信對花蓮人來說都是樂見的好事。她期許即將畢業的每一位同學都能堅持當初的選擇，努力完成學業考取證照，為門諾醫院再添護理生力軍，提供更完善的照護！



門諾醫院每年花費約1500萬投入東部護理人員的培育，感謝社會各界對這項計畫的支持與重視，不論捐款多寡，都是對人才培育的肯定。今年門諾馬偕護理公費生專班預計招收24名，凡戶籍是花蓮縣國中應屆畢業生，對護理工作有興趣者，都歡迎報考，通過徵選、完成入學者，除提供5年全額補助學雜費，還有生活費、獎學金，畢業即可就業。