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高鐵3／19臨時「加開1班北上列車」　明凌晨起開放購票

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵周日加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司持續觀察3/19之旅運需求，繼日前先後加開3班次列車後，由於訂位情況仍十分踴躍，為加強服務旅客當日北返需求，決定於3/19（日）晚間再加開北上1702 車次，於晚間22:20自左營站發車，並自3/17（五）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，歡迎旅客利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機預購。

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高鐵公司提醒，本次加開車次將超過日常末班列車時間（最晚至00:30抵達端點站），敬請乘車旅客留意到站時間，並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。此外，3/19當日晚間欲北上的旅客，除可提早購買加開車次之對號座車票之外，亦歡迎利用各車次提供之自由座服務。

高鐵公司建議旅客於出發時一併購妥回程車票，或持悠遊卡、一卡通（均需開啟自動加值功能），直接感應進站搭車，節省回程排隊購票之等候時間。

因應中央流行疫情指揮中心宣布放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布之最新指引，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。敬請旅客配合相關防疫規定，以維護自身及他人之健康安全。

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