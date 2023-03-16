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高鐵清明連假再「加開6班車」　3／18起開賣！增開班次表出爐

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▲高鐵清明連假加開列車以服務旅客。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將於下月登場，台灣高鐵公司自3/31（五）至4/6（三）規劃為期7天的清明疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），各再加開車次列車將自3/18（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵2023年清明疏運期間共加開262班次列車（南下114班、北上148班），總計7天提供1,257班次列車的旅運服務，以服務旅客返鄉掃墓及假期出遊之需求，且各車次列車均提供自由座車廂服務。

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▲高鐵清明連假再加開列車。（圖／高鐵）

▲高鐵清明連假再加開6列車。（圖／高鐵）

為方便旅客提早規劃行程，台灣高鐵企業網站首頁已公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，旅客可預先查詢、提早訂位並完成購/取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

因應中央流行疫情指揮中心宣布放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布之最新指引，台灣高鐵公司提醒旅客，搭乘高鐵自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。敬請旅客配合相關防疫規定，以維護自身及他人之健康安全。

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