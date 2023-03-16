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高鐵採購新車「買貴了？」　交通部否認：以物價變化來看是合理價

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵將採購12列新車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司董事會15日通過決議將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟。本案預計採購12組台灣高鐵新世代列車，採購金額約1240.91億日幣（約新台幣約285.9億元新台幣，平均一列約23億多元）。今交通部長王國材被問及「日本一列造價13億元，高鐵是否買貴？」他表示，以物價來看算合理。

台灣高鐵公共事務處副總鄒衡蕪表示，該12組新世代列車預計簽約後開工42個月可交車，之後還要經過8個月運轉測試，最快116年初可上線載客。

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王國材今日表示，高鐵現有34列車、再採購12列車，剛開始談的價格是現在的一倍，過程中政府、民間團體都有介入，若以物價變化來看，決標價格相當合理。

王國材表示，高鐵採購的新世代列車為新一代的新幹線，比現有的列車功能更升級，等合約確定就會開始製造，預計116年可以投入營運，請外界拭目以待。

台灣高鐵公司經綜合考量列車乘載率狀況（尤以周末及疏運假期之旅運需求）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃高鐵新世代列車採購，前經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大，及部分投標文件不符規範要求而廢標。

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