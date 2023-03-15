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耗資近290億元！高鐵新購12組新世代列車　「最快116年上線載客」

▲▼台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

▲台灣高鐵將新購12組新世代列車。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵董事會今(15日)通過高鐵新世代列車採購，預計向日方採購12列新世代列車，採購金額約1240.91億日幣，約285.9億元新台幣，平均一列約23億多元，由於2020年高鐵採購新車時，外傳日方開車一列50億元比飛機還貴的天價，如今一列以23億多元成交，高鐵成功砍價超過一半，新車預估最快116年初可上線。

台灣高鐵公司宣布，董事會今（15）日通過決議將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）。本案預計採購12組台灣高鐵新世代列車，採購金額約1240.91億日幣。台灣高鐵感謝各界在本次新世代列車採購過程中給予支持與協助，終能促成本案順利決標，使台灣高鐵未來能以更充足運能，提供旅客優質旅運服務。

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台灣高鐵公司表示，經綜合考量列車乘載率狀況，尤周末及疏運假期之旅運需求、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃高鐵新世代列車採購，前經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大，及部分投標文件不符規範要求而廢標。

高鐵說明，2022年3月啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗之廠商參與投標，並就各家廠商之投標文件，依安全、技術、營運、財務（含價格）等面向綜合評估考量後進行審議。經與優先議約廠商多次協商，今日經董事會決議，決標予日立東芝聯盟。未來，台灣高鐵公司仍將持續評估市場發展趨勢，規劃列車組規模，提升營運效益，提供旅客更優質的旅運服務，邁進企業永續。

台灣高鐵公共事務處副總鄒衡蕪表示，該12組新世代列車預計簽約後開工42個月可交車，之後還要經過8個月運轉測試，最快116年初可上線載客。

因應運量成長，高鐵規劃採購新車，2020年傳出日方開出比當年購車一組20億元高出2.5倍價格，每組列車喊出50億新台幣天價，被形容是「用飛機的價格來買火車」，隨後採購案卡關2年多，如今台灣高鐵以一列23億多元價格買車，等於成功砍價一半。

針對高鐵新世代列車與現行車款差異，高鐵公司表示，新世代列車以日本新幹線N700S列車為參考系統，不僅外觀較台灣高鐵現有700T列車更具流線型，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點，可望為旅客提供更加舒適的旅運服務。

高鐵表示，未來新車每個座椅均可提供110V插座、車廂內並配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備，將可進一步提升服務品質。

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