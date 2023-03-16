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學弟很會撩！學姐抵抗「黑暗勢力」2度失守　1年後告性侵

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲學弟酒後稱讚學姐「很漂亮」2度發生性關係後，挨告性侵不起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／新北報導

台北1名設計師小軍(化名)在3年前某天，邀學姐到工作室飲酒後，說出「學姐好漂亮」、「想不想比較性能力」，2人因此發生關係，學姐事後有些後悔，幾個月後，2人再次見面，學姐希望不要再發生上次的事情，還解釋「上次大是因為說我漂亮才失守」，結果2人再次上床，學姐提告性侵，台北地檢署16日處分不起訴。

據了解，小軍有自己的個人工作室，因為工作關係，認識了同校畢業的學姐，並開始共同接案合作，2020年1月間，小軍邀學姐到工作室品酒聊天，稱讚「學姐很漂亮」，「想不想比較性能力」，2人發生關係後，學姐馬上去洗澡然後離開，小軍傳訊問：「今天好玩嗎？」學姐回「明天再告訴你」，還要小軍「多買一些那支(應是指烈酒)，禮炮不行，輸了」。

其實學姐心裡有點掙扎，覺得自己做了不該做的事情，4月間，小軍再次邀約，學姐提前告訴小軍「不希望再發生上次的事情」，小軍戲謔回覆「那妳要把持住，對抗黑暗勢力」，學姐表示上次大概是被說太漂亮才失守，這天晚上，2人都洗了澡，在工作室同床共眠，安然度過一夜，但隔天早上，小軍還是向學姐求歡成功，學姐又馬上去洗澡，然後一起下樓去吃早餐。

時隔1年多後，學姐壓抑不住內心的不舒服，決定控告小軍2度強制性交。檢察官首度調查時，根據2人的訊息對話等內容，處分不起訴，經高檢再議發回，北檢傳喚當事人出庭，重新釐清案情。小軍喊冤表示，和學姐關係一直不錯，可是後來因為接案酬勞分配的問題，鬧得有些不愉快，由於學姐事後都立刻洗澡，沒有驗傷採證，檢察官再次無證據顯示小軍違反學姐意願等理由，處分不起訴。

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