到女網友香閨見面太爽！色男「闖紅燈」硬％被吉　掏60萬換免囚

▲黃男到女網友家中，卻不顧對方說「那個來」，將她脫褲硬「闖紅燈」，事後賠償60萬元與對方和解獲緩刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名從事挖管路工作的黃姓男子，以為女網友小香（化名）答應讓他到家中，就是對他有好感，竟想與小香發生性行為，小香面有難色地說自己「那個來」拒絕，黃男卻色慾薰心不顧抵抗「闖紅燈」得逞，小香氣憤到醫院採檢並報警提告，事後黃男同意賠償60萬元獲得原諒與和解，獲判緩刑免得被關。

判決指出，小香家住在台中，2021年11月21日下午，她答應讓網友黃男來家中作客聊天，但孤男寡女聊著聊著，黃男卻對小香萌生性慾，故意製造許多肢體碰觸機會，小香感受到黃男意圖後，含蓄表示她月經來不方便，但精蟲衝腦的黃男聽不進去，仍然闖紅燈硬上得逞。

小香受辱受心有不甘，前往醫院驗傷，在內衣、短褲上的精液成分都驗出黃男DNA，黃到案坦承不諱，但表示當天因小香對於他的碰觸沒有明顯抗拒舉動，讓他以為小香只是害羞，並不是排斥與他發生關係。

台中地院審後認為，黃男在小香口頭表達拒絕、但沒有明確抗拒舉動下，仍因性慾而未能尊重對方意願，審酌過程沒有造成小香身體傷害，並於審理期間與小香成立調解，承諾賠償60萬元，並已給付16萬5千元，勘認黃男付出誠摯的努力試圖彌補損害，依強制性交罪處1年6月徒刑，緩刑4年，期間付保護管束，接受法治教育3場，全案可上訴。