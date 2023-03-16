火車站旁驚見恐怖淫狼！花蓮女暗夜落單　竟遭拖進草叢劫財劫色

▲江男有性侵前科，是當地列管人口。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、柯政誟、莊智勝／花蓮報導

花蓮新城車站附近日前傳出一起性侵未遂案，警方調查，13日晚間9時許，一名女子沿著花6線步行準備到車站搭車，不料卻突然遭一名男子強拉進草叢中，不但身上財物遭搶，對方還上下其手意圖性侵，女子奮力掙扎、大聲呼救，色狼才罷休落荒而逃。警方事後調查，根據現場遺留的一支拖鞋等物證，逮捕有性侵前科的江姓男子，並於昨(15日)聲押獲准。

警方調查，當時受害女子獨自沿著花6線步行，要到新城火車站搭車，不料途中卻遭一名陌生男子強拉進草叢，不但隨身包包被搶，男子還上下其手意圖性侵；女子奮力抵抗，過程中還咬傷對方手指，並大聲呼救，最終男子並未得逞，落荒而逃。

事後受害女子向警方報案，警方在現場發現嫌犯遺留的一支拖鞋、以及吸食強力膠的塑膠袋等物證，且女子外套上也沾染嫌犯血跡，經比對後，發現有性侵前科、被列為轄內列管人口的江男(50歲)涉有重嫌。

警方指出，江男因有性侵前科，被列為定期查訪對象，警方除了每個月定期查訪外，也要求他每隔半年須主動到分局報到；而現場遺留的一支拖鞋，與江年數月前到分局報到時相同。

警方掌握跡證後，14日下午持檢察官核發拘票，於吉安一處工地將江男查獲到案，雖然江否認犯行，但經受害女子外套上血跡DNA比對，確認與他相符，江男無從抵賴，訊後全案依妨害性自主、強盜未遂移送花蓮地檢署，昨檢方聲押獲准。

警方呼籲，本案為偶發性案件，民眾切勿恐慌；同時也提醒，民眾夜歸時請注意人身安全，盡量結伴同行，以保障自身生命、身體、財產安全。

▼現場遺留江男拖鞋、以及吸食強力膠的塑膠袋。（圖／記者王兆麟翻攝）