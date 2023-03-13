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航空人員檢定證照規費調漲！新收費標準出爐　「3／15起生效」

▲▼林佳龍與媒體前往桃園機場參觀新塔台工程。（圖／記者呂佳賢攝）

▲航空人員檢定及證照規費將調整。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

航空人員檢定及證照規費要調漲了，交通部今(13日)公告修法，航空人員學、術科檢定費及證照規費將從每次500元調漲為650元，得續考一次；申請學習駕駛員學習證或航空器駕駛元等檢定費用，也將從500元漲為800元，3月15日起生效。

交通部今公告修正「航空人員檢定給證管理規則」，為配合民法修正成年人年齡為滿18歲，修法刪除「未滿20歲者申請學習駕駛員及自用駕駛員檢定，應有法定代理人或監護人書面同意」之規定外，因應辦理各類航空人員證照業務實際成本需求，也修正航空人員學、術科檢定費及證照規費。

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根據公告，航空人員學、術科檢定費及證照規費，申請學科初次檢定及重新檢定費用調整從每次500元調漲為650元，並得續考一次。檢定加簽及複檢之費用每次100元調整為250元。

申請學習駕駛員學習證及申請航空器駕駛員、飛航工程師及飛航教師檢定證之費用，每張500元調漲為800元。申請航空器維修工程師、飛航管制員、維修員檢定證費用，每張450元；申請航空器簽派員檢定證之費用每張從250元調整為600元。

▲▼林佳龍與媒體前往桃園機場參觀新塔台工程。（圖／記者呂佳賢攝）

▲航空人員檢定及證照規費3/15起調整。（圖／記者呂佳賢攝）

申請民航局派員執行航空器駕駛員各檢定類別之術科檢定費用修正為從每次改為每人次9千元；另增列申請其他航空人員各檢定類別之術科檢定費用為每人次3千元。並新增申請民航局補發航空人員學科合格證明、成績單費用為每張350元，民航局場地實施檢定之使用費為每次200元。

修法也新增裁處紀錄證明收費項目，並將申請航空人員個人證照紀錄、裁處紀錄之證明費用調整為每份350元及學科成績複查之費用調整為每科350元。另申請民航局向外國民航主管機關查證相關證明文件之費用為每次600元。

交通部表示，因航空人員檢定規格已實施一陣子，依據《規費法》每3年做一次檢討，航空公司依規定申請作業，經多年評估產生成本增加，因此修正規費，今起公告3天生效，新規費3月15日起實施。

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