上國道未繫安全帶挨罰辯「緊急避難」　提診斷證明仍吞敗

▲王男主張父親解開安全帶是緩和恐慌不適，法官不採納的原因是王男錯失提出診斷證明的時機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民 / 台北報導

新北1名王姓男子去年(2022年)開車於國道一號下交流道停等紅燈時，被警員發現坐在後座的父親未繫安全帶，當場開單告發，王男不服被新北市府交通事件裁決處裁罰3000元，提告主張父親年邁有恐慌症，因「緊急避難」而短暫解開安全帶束縛喘息，警員卻「見獵心喜」取締、執法心態官僚，要求撤罰，台北高等行政法院審結，認定本案裁罰於法有據，判王男敗訴確定。

判決指出，去年(2022年)7月14下午3點多，王男開車在國道一號北向南桃園出口匝道停等紅燈，被正在該處巡邏的國道警員發現右後座乘客未繫安全帶，警員要求王男搖下車窗查明屬實、當場開單告發，經新北市府交通事件裁決處依「汽車行駛於高速公路駕駛人未依規定繫安全帶（一人）」的違規事實，裁罰3000元。

王男告裁決處抗罰，主張本案右後座乘客是他69歲父親，因一路綁著安全帶造成身心極端不舒服，當時已下交流道，才短暫解開安全帶舒緩不適，不料警員「霎時」出現、拍打車窗喝令搖下車窗，「見獵心喜」般開單告發，也不問清楚原因，「官僚態度與漠視依法行政的本分」，令人難以信服。

王男指稱，父親當時不得已解開安全帶喘口氣，符合《行政罰法》所定「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為」，可免罰或減輕處罰，但裁決處不管他的申訴，仍以警方告發為準，「無法創造出讓人民無庸因法律問題而苟活的民主、自由、法治，有厚實人情溫暖的社會環境」令人遺憾。

一審指王父違規未繫安全帶，有警員密錄器影像為證，王男聲稱符合「緊急避難」，但沒舉證繫著安全帶會危及父親生命、身體，也提不出「經醫療機構證明無法繫安全帶」的證據，法律雖定有「情節輕微，認以不處罰為適當者，得免予處罰」的條款，但屬於行政機關的裁量權，除非越權或濫權，否則法院應予尊重，據此判王男敗訴。

王男不服，上訴台北高等行政法院，並提出診所診斷證明，聲稱父親罹患身心恐慌症多時，重申本案符合「緊急避難」免罰規定。不過法官指出，依《行政訴訟法》規定，上訴法律審不得提出新事實新證據，王男應在一審就提出這份診斷證明，如今已不能審酌，加上他無法具體指摘一審判決有何違反法令之處，因此判王男敗訴確定。