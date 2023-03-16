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叫母子當街下跪懺悔！惡父罵10分鐘爽喊「平身」：怎麼帶小孩的

▲▼台北母子街頭被罰「下跪舉雙手」　附近居民曝真相：看了心好痛。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

▲北市母子背著厚重背包，當街被父親要求下跪。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

記者邱中岳／台北報導

網路傳出母子高舉雙手在路邊下跪的照片，事後追查發現，原來是14日晚上父親不滿小孩下課沒回家，打給母親返家後，在對面的攤商找到小孩，父親竟然當街與母親發生爭執，最後要求母親下跪，2人跪10分鐘後父親才「同意起身」帶著妻小返家。

北市14日晚上6時許，有母子跪在地上高舉雙手，最後被人拍下背影上傳網路，警方指出，當時接獲報案趕往現場，發現是母親未親自到校接未滿12歲的兒子，最後由導護媽媽送到一樓，因小孩不想回家，直接躲到對面攤商。

父親發現小孩沒有回家，直接打電話怒斥母親，母親趕回家後在對面找到小孩，父親則當街與母親爆發爭執，怪罪母親沒有接小孩，甚至怒嗆「都沒有管好（小孩）」。

最後父親直接要母親當街下跪，母親則帶著小孩當街下跪，2人就背著厚重的背包當街下跪，警方到場時母子已經沒有下跪，經過警方詢問，警員認為有不當管教的狀況，雖然母親不願提告以及申請保護令，但仍依照規定通知家暴中心。

據悉，母子下跪時間長達10分鐘之久，父親才心滿意足的「同意起身」，且當時不斷怒斥母親「怎麼帶小孩的」，警方到場還一副無所謂的態度，讓警方相當無言。

鄰居表示，父親常常帶著酒意在街上閒晃，且常與附近鄰居發生爭執，最近一次在1月份與母親發生爭執，當時吵到不可開交，附近鄰居都聽得到吵架聲音，但事後沒多久就和好了。

鄰居透露，之前還看到有父親的朋友，進去他家沒多久，就身上疑似有傷勢走出來，且平常很像有喝酒情緒都不穩定。

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