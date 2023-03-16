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普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

記者朱祖儀／綜合報導

普發6000元要下來了！財政部16日赴行政院會報告「全民共享普發現金報告」，在各部會通力合作下，相關作業大致完竣，將於3月22日啟動預登記作業，前5日將採身分證字號或居留證號尾數分流。不過消息一出隨即被網友罵翻，表示「到底還要等多久」、「22日網站會不會又癱瘓」、「直接發很難嗎？」

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

▲全民普發6000元。（示意圖／記者邱顯燁攝）

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財政部指出，原則於今年10月31日前符合發放資格者（須俟特別預算三讀經總統公布生效確定），每人均得領取新台幣6千元。目前規劃5種管道可供民眾領取，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」。

首先今年3月22日會開放「登記入帳」預登記，視中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算完成法定程序後再辦理撥付，後續將會陸續開放「ATM領現」及「郵局領現」作業，而「直接入帳」及「造冊發放」方式，將由政府協助辦理，民眾可以選擇適合自己的方式領取。

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲共有5種領法。（圖／財政部提供）

為避免所有民眾一次湧入登記網站，數位部次長李懷仁表示，由於這次面對的是全國民眾，因此3月22日至26日前5天會有分流機制，將採身分證或居留證的尾數進行分流，一天有2個尾數，預計在3月22日與財政部一起進行抽籤後再公布。他也指出，系統會開6個月，民眾不用搶在第一時間登記。

不過消息曝光後，多數網友都不耐煩表示，「一直拖，什麼時候要發才是重點」、「發了再說」、「從過年講到現在還沒有發！效率奇差！」「過年前喊到現在，已經忘了這件事了」、「四月要繳稅開心不太起來，左手進右手出還倒貼」、「好了啦～不要再畫大餅了，真的要領再說」、「要領還要登記喔，電腦技巧不佳的老年人、不便上網的人士都要請別人協助，直接發是很難的事嗎」、「22日當天會不會再出現網站癱瘓，一堆人抱怨無法登記的狀況」。

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