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大陸 大陸焦點 特派現場

公公坐客廳逗孫子！「1部位」伸進寶寶嘴裡　人妻看監視器氣炸

▲▼。（圖／翻攝自小燃視頻）

▲公公把腳塞進寶寶嘴裡。（圖／翻攝自小燃視頻）

記者朱祖儀／綜合報導

許多媽媽工作忙碌，會將小孩交給長輩照顧。大陸湖南一名人妻近日就將寶寶託給公婆帶，沒想到她打開監視器一看，發現公公和孩子玩的時候，竟然把腳塞進寶寶嘴裡，當場看傻眼。事後將此事告訴老公卻完全沒有幫助，她反而還遭到公公毆打，最後氣得馬上將孩子帶回老家。

據《小燃視頻》報導，人妻將寶寶交給公婆照顧後，想要看公婆和孩子的互動，就查看家中的監視器畫面，沒想到卻直擊驚人一幕。畫面中看到婆婆抱著小孩坐在地上，公公則坐在沙發上，突然伸出腳不停往寶寶的臉湊過去，接著就直接塞進對方嘴裡，臉上還掛滿笑容，婆婆在一旁也沒有制止，讓她看了相當生氣。

事後人妻和老公溝通，但完全沒有任何幫助，公公依舊故我，沒有做出改變，甚至覺得媳婦問題很多，還動手打人。人妻難過地說，當晚就直接帶著孩子回去深圳，不想再交給公婆照顧了，不過並沒有透露後續做法。

影片曝光後網友全都看傻，表示「太噁心了吧，不管腳有沒有洗，都不應該放進嘴裡吧」、「寶寶抵抗力低，還這樣胡亂照顧」、「這公公太可怕了，對自己的孫子也幹得出來這種事」、「這是流氓，不是長輩」、「天哪，你怎麼嫁這樣的家庭，太可怕了」，還有人勸「如果老公都沒有作為，還是離婚吧，寶寶在那種環境下長大會很慘的」。

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