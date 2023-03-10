蔡天鳳案凶宅擺「圓形陣」辦超渡法會　有村民案發後靠吃安眠藥入睡

▲蔡天鳳案凶宅舉行8小時的超渡法會。（圖／香港01，下同）

文／香港01

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害及肢解烹屍案，兇案地點大埔龍尾村的村民今（10）日舉行打齋儀式，望超渡亡魂。

上午9時許，大批道士忙於佈置場地及打點儀式的用品，凶屋門前有2個花牌，屋前空地劃上一個圓形陣，上面擺放10個玻璃樽及一些衣紙。村民在二樓欄杆掛上寫有「為啟建大埔龍尾村遭冷血殺害肢解慘死 蔡天鳳亡魂功德法會」的橫額，主辦機構包括大埔鄉事委員會、大埔七約鄉公所、大埔龍尾村鄉公所等。

上午10時正，打齋儀式正式開始，穿起黃色道袍的道士在壇前敲鐘念經，為亡者超渡。其後一眾村民輪流上前拜祭及上香。龍尾村兩名村長表示，法事將由10時做到6時，並指案發後有村民感到不安及驚慌，甚至「完全瞓唔到覺，要睇醫生食安眠藥（完全睡不了覺，要看醫生吃安眠藥）」，望儀式令死者安息，也讓村民心安理得。

龍尾村原居民村長陳天送受訪時，感謝大埔鄉事委員會、大埔七約鄉公所、龍尾鄉公所協助舉辦法事，又指有善心人士出錢贊助，希望儀式可令死者安息，也讓村民心安理得。他指，法事會由上午10時做到下午6時，只供龍尾村村民參與，「案發後有2至3個村民反映情緒受困，感到不安及驚慌，早前紅十字會亦有協助做心理輔導，他亦與民政處及社會福利署聯絡，署方表示村民如有需要，可安排心理專家幫忙。」

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