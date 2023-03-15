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疑美論惹怒陳建仁　他舉「這事」反嗆：要蔡培慧、陳其邁陪斬？

▲▼羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

無黨籍立委高金素梅14日因質疑美國學人計畫是要操作台灣政府，讓行政院長陳建仁罕見動怒回嗆。對此，擔任高金素梅義務選服主任的前北市議員羅智強15日痛批，民進黨立委蔡培慧曾反對開放美牛進口、高雄市長陳其邁也曾喊「萊豬進來、總統下台」，難道陳建仁要斥責陳其邁、蔡培慧不愛台灣嗎？民進黨抗中保台的招式用老了，就拿高金素梅開刀，要不要也把蔡培慧跟陳其邁抓去陪斬？

羅智強今日透過臉書發文表示，民進黨最近強打「疑美」新標籤，任何質詢對美台政策的人，都會被貼上「疑美論者」的標籤，然後扣一頂中共同路人的帽子。但真正的問題是，為什麼不能疑美？為了台灣利益，一旦美國政策牴觸台灣的利益的時候，當然也要疑美不是嗎？國家與國家之間、政權與政權之間，利益本就不可能完全一致，利益相同的時候，就選擇相信；利益不相同的時候，當然就要選擇懷疑。

羅智強指出，對於中共打壓台灣國際空間或對台採取軍事恫嚇，台灣選擇譴責且不接受，這就是守護台灣利益的「疑共論」。而同樣的，美國作為台灣重要的戰略夥伴、同享民主價值的盟友，雙方關係當然非常重要，有很多利益兩邊是一致的，但選擇相信卻不等於要照單全收。

羅智強舉例，這就好像2012年蔡培慧把「美牛換TIFA」說成「不公義的經濟模式」，民進黨從上到下反對開放美牛，這不也同樣是「疑美論」嗎？陳其邁甚至稱「萊豬進來、總統下台」，請問陳其邁是不是疑美論者？難道陳建仁要斥責陳其邁、蔡培慧不愛台灣嗎？

羅智強認為，美中對抗是大國之間的角力，台灣民主價值雖與美國一致，但台灣人民卻不想成為烏克蘭，不想讓孩子上戰場，這卑微的「懷疑」過分嗎？凡此種種，一個無黨籍的在野立委高金素梅，不能質詢嗎？不能懷疑嗎？如果在野黨立委連民進黨的美國政策都不能質疑，立法院乾脆把在野黨廢了。

羅智強強調，如果民進黨真的愛台灣，應該感謝台灣還有這些懷疑的聲音。面對這些懷疑的聲音，民進黨應要擔當忠實的傳達給美國，並說服美國考慮台灣的生存風險，這樣才能確保爭取台灣最大的利益，不讓台灣成為強國的棋子。

羅智強表示，民進黨因為內政失敗而民怨沸騰，「抗中保台」是唯一的牌，只不過「抗中保台」的招式用老了，舊酒也需要新瓶子，而這個新的瓶子就叫做「疑美」。他痛批，民進黨拿高金素梅開刀，不過就是新瓶裝舊酒起手式而已，「我不反對，但不要忘了，把蔡培慧跟陳其邁抓去陪斬。」

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