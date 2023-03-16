快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

記者陳家祥／台北報導

財政部16日赴行政院會報告「全民共享普發現金報告」，依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第10款規定，辦理全民普發現金，讓民眾共享經濟成果。在財政部與各部會通力合作下，相關作業大致完竣，將於112年3月22日起陸續啟動相關作業。

▲行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供，下同。）

財政部指出，原則於今年10月31日前符合發放資格者(須俟特別預算三讀經總統公布生效確定)，每人均得領取新臺幣6千元，本次普發現金發放資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等；另為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，今年底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。

目前規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取；首先，今年3月22日先開放「登記入帳」預登記，視中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算完成法定程序後再辦理撥付，後續陸續開放「ATM領現」及「郵局領現」作業，另「直接入帳」及「造冊發放」方式，將由政府協助辦理；預計今年3月20日至25日開始進行偏鄉地區(屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉)造冊，民眾得到當地派出所登記。財政部表示，領取方式多元且時間充裕，民眾可選擇適合自己的方式領取。

最後，財政部提醒，為避免不肖人士以散播普發現金假訊息之詐騙手法混淆視聽，請民眾務必留意，避免受騙上當，若有疑義請撥打165反詐騙電話。