國1南下鼎金段3車連環撞！　「甩了好幾圈」保險桿噴飛...2人受傷

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

國道1號南向361.2公里處鼎金路段，今(16)日凌晨1時23分發生車禍，42歲林姓駕駛疑似分心，注意到前方有車時已來不及剎住，直直撞上前方車輛，前車再往前撞擊另台轎車，導致2人受傷，所幸意識清楚無大礙。

▲國道1號鼎金路段凌晨發生車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



警方說明，42歲林男開車行經該路段中線車道時，疑因分心未注意前方路況，閃避不及追撞前方53歲周姓駕駛的自小客車，周男車輛再失控撞擊輔助車道上26歲黃姓駕駛的轎車，3輛車的鈑金皆明顯凹陷、車頭全毀，甚至還有車輛的後方保險桿噴飛，現場一片混亂。

林男稱，當他發現前面有車輛時，立即緊急煞車，但車子卻突然打滑，甩了好幾圈，當下根本不知道撞到幾台車，之後回過神來才發現出事了。

該事故導致黃男頭、手部擦挫傷，林男妻子頭部外傷，所幸2人皆意識清楚，送高雄榮民總醫院診治無生命危險，並在凌晨2時20分排除，全線恢復通車，3名駕駛酒測值皆為0。

警方呼籲，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，為高速公路事故常見的肇事因素。使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。