基隆新市政大樓案轉彎　謝國樑：結合民間...朝複合型商辦進行

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（15日）主持「新市政大樓民間合作開發」記者會，謝國樑表示，考量財政負擔，結合民間力量創造多贏，合作開發為複合型商辦使用，同時以「轉彎」形容新市政大樓政策轉變。

謝國樑指出，公共建設有物調波動影響，捷運建設經費相對調高，市府預估新市政大樓在物調波動後，將調整為55.12億元，他曾在2022年12月詢問財政處，當時回復中央補助約3成，市府自行負擔7成即約38.5億元，若未來5年再加上捷運負擔經費，恐增加舉債上限及負債。

謝國樑強調，市府考量在不增加負擔下，建設新市政大樓，提出不再編列經物調波動後的新市政大樓預算55.12億元，參考「新北第二行政中心」或「新北市新店行政園區」，結合民間力量，合作開發朝向「複合型商辦」辦理，部分空間可提供市府辦公空間使用。

對此，前基隆市綜發處長林昆鋒表示，前市長林右昌規劃的基隆新市政大樓，基地約1330坪，建蔽率70%、容積率560%，可利用樓地板面積約1萬6000坪，預計容納市府所有單位，提供1200多位市府員工進駐使用。不過，所有單位規劃進來之後幾近飽和，完全沒有多餘空間提供商業使用，因此沒有所謂公私合建或是促參的誘因。