「超強運3生肖」3月下旬旺到爆！　專家：財運大發好運爆棚



▲三月下旬，你會得到財神爺眷顧嗎！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／林懿捷報導



3月份已經過了一半，即將迎來中下旬，來看哪三個生肖的朋友，會在下半月獲得老天眷顧，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬兔、屬鼠、屬狗等3個生肖的朋友，在3月中下旬會獲得上天賞賜的恩典，事業運大發，財運超旺。



生肖兔

從3月17日開始，生肖兔的朋友會得到貴人加持，從鹹魚翻身變財主。屬兔的朋友將會小人退散，貴人進門，各方面開始風生水起，財運大開。屬兔人即將迎來事業的大躍進，不僅正財越來越好，偏財也很旺，無論是男是女，屬兔的朋友好好抓住這次機會，會讓事業發展有很好的前景，累積財富的能力大增，未來過著富裕的生活。



生肖鼠

屬鼠的朋友，從3月17日開始 ，會獲得老天爺的關照，行大運中大獎，橫財不斷，得到財神爺格外的寵愛，前陣子若比較不順，將會迎來運勢上的大逆轉，迎接嶄新的發展，不僅萬事如你所願，好運當頭，而且橫財降臨，賺錢賺不停，日子越過越火紅，事業更上一層樓。



生肖狗

屬狗的朋友，天生有著很強的責任感，對於自己的選擇相當有擔當，會堅持到底。從3月17日開始 ，生肖狗的人會得到財神爺庇佑，大獎追著跑，橫財不斷，只要你心態良好，事事都會順利。家裡的孩子能快樂成長，而且老人家也會身體健康，加上事業一帆風順，全家人都能享受到愉悅富足的生活！

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